घर बैठे फ्री में फ्रेंचाइजी लेकर शुरू करें अपना बिजनेस, हर महीने होगी लाखों में कमाई, जानें कैसे?

नई दिल्ली. आज हम आपको एक ऐसे कारोबार (Business idea) के बारे में बता रहे हैं, जहां आप बिना कुछ पैसे लगाएं शुरू (How to start own business) कर सकते हैं और हर महीने मोटी कमाई (Earn money) कर सकते हैं. आपको बता दें आज के टाइम में कई ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइजी दे रही है. आप इन कंपनियों की फ्रेंचाइजी (franchise) खोल कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं साथ ही इसमें नुकसान भी न के बराबर है. तो चलिए जानते हैं आप किन कंपनियों की और कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं…

तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होता. मतलब साफ है कि अगर इस प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट. हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डेयरी की जिसके कारोबार में अच्‍छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है.

1. Aadhar card Franchise

इसके अलावा आप आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी (Aadhaar Card Franchise) भी ले सकते हैं. अगर आप आधार कार्ड की फ्रेचाइजी चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद सर्विस सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है. जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको आधार एनरॉलमेंट नंबर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है. इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

कैसे करें अप्लाई?

— आधार फ्रेंचाइजी लाइसेंस लेने के लिए आपको NSEIT की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.nseitexams.com/UIDAI/LoginAction_input.action पर विजिट करना होगा.

2. Post office Franchise

पोस्ट ऑफिस की तरह से फ्रेंचाइजी (Post office Franchise) दी जा रही है यानी आप पोस्ट ऑफिस खोलकर पैसा कमा सकते हैं. बता दें पोस्ट ऑफिस की तरफ से दो तरह की फ्रेंचाइजी दी जाती हैं. इसमें पहली फ्रेंचाइजी आउटलेट की है और दूसरी पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी है. फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको सिर्फ 5000 रुपये खर्च करने होंगे. फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आप कमीशन के जरिए कमाई कर सकते हैं.

कैसे करें अप्‍लाई?

फ्रेंचाइजी के लिए आप पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लें और ऑफिशियल साइट से ही आवेदन करें.आवेदन करने के लिए आप (https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf) इस ऑफिशियल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

3. Amul Franchise

अमूल बिना किसी रॉयल्‍टी या प्रॉफिट शेयरिंग के फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है. यही नहीं, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने का खर्च भी बहुत ज्‍यादा नहीं है. आप 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए खर्च करके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. अमूल दो तरह की फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा है. पहली अमूल आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर या अमूल क्‍योस्‍क की फ्रेंचाइजी और दूसरी अमूल आइसक्रीम स्‍कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी. अगर आप पहली वाली में निवेश करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए निवेश करने होंगे. वहीं अगर दूसरी फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो 5 लाख का निवेश करना होगा. इसमें नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्‍योरिटी के तौर पर 25 से 50 हजार रुपये देने होंगे.

कैसे करें अप्‍लाई?

अगर आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्‍लाई करना चाहते हैं तो आपको retail@amul.coop पर मेल करना होगा. इसके अलावा इस लिंक http://amul.com/m/amul scooping parlours पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है.