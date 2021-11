बस एक बार सामान खरीदकर शुरू करें यह बिजनेस, जिंदगी भर होती रहेगी लाखों में कमाई, जानिए क्या करें?

नई दिल्ली. अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते (How to start Business) हैं तो आज हम आपको एक खास बिजनेस आइडिया (New Business Idea) के बारे में बता रहे हैं. इसे शुरू कर आप अच्छी कमाई (earn money) कर सकते हैं. जी हां..हम आपको एक ऐसा आइडिया दे रहे हैं, जिसमें आप एक बार पैसे निवेश करके लाइफ टाइम मोटी कमाई कर सकते हैं.

यह एक ऐसा बिजनेस हैं, जिसे एक गांव से लेकर किसी भी शहर, कस्बा, मेट्रो शहर कहीं भी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई घाटा नहीं है. आपकी जिंदगी भर कमाई होती रहेगी. इस बिजनेस का नाम टेंट हाउस बिजनेस (Tent House Business) है.

टेंट हाउस बिजनेस का स्कोप

टेंट हाउस (Tent House) का इस्तेमाल ज्यादातर शादियों में या किसी तरह के फंक्शन के दौरान किया जाता है. हमारे देश में देखा जाए तो ये हर साल कोई न कोई त्योहार या फंक्शन होता ही रहता है. इसीलिए Tent House Business में किसी भी तरह के नुकसान के आसार कम ही नजर आ रहे हैं. हालांकि बीते कुछ सालों पहले की बात करें तो फंक्शन में टेंट वहीं लोग लगवाया करते थे जिनके पास पैसा हुआ करता था, लेकिन आज के समय में हर कोई टेंट लगवाना पसंद करता हैं. अब तो केवल शहर में ही नहीं बल्कि आजकल गांवों में भी लोग कई अवसरों पर टेंट हाउस का समान किराये पर लेने लगे हैं, जोकि पहले के समय ऐसा बिलकुल नहीं था.

ये भी पढ़े- त्योहारों में है पैसों की जरूरत लेकिन खाते में है जीरो बैलेंस, तब भी निकाल सकते हैं बैंक से पैसे, जानिए कैसे?

इन सामानों की है जरूरत

टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करने के लिए टेंट से जुड़े कई सामानों की जरूरत पड़ती है. टेंट में लगाने के लिए लकड़ी के डंडे या बांस या फिर लोहे के पाइप की जरूरत होती है. टेंट लग जाने के बाद अब मेहमानों की बेहतर बैठक उनके रुकने की व्यवस्था के लिए कुर्सी या दरी, लाइट, पंखे, गद्दे, सिरहाने और चादर आदि की भी जरूरत पड़ती है, जिसे आपको अधिक मात्रा में सामान खरीदना होगा.

मेहमानों के खाने–पीने की व्यवस्था के लिए खाने बनाने एवं परोसने के लिए सभी तरह के बर्तनों की जरूरत पड़ती है. साथ में खाना बनाने के लिए बड़ा गैस चूल्हा होना भी जरुरी है. इसके साथ ही पानी पीने और अन्य कामों में उपयोग के लिए बड़े ड्रम भी होना चाहिए. इसके अलावा आपको डेकोरेशन से संबंधित समान जैसे कारपेट, कई तरह की लाइट, म्यूजिक सिस्टम, अलग – अलग तरह के फूल आदि और भी चीजें खरीदना भी जरूरी है. साथ ही कुछ छोटे-मोटे सामान की जरूरत पड़ती है, जिसे आप आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़े- रेल यात्री ध्यान दें! कल से ट्रेनों के टाइम टेबल में होगा बदलाव, देखें ट्रेन नंबर, रूट्स समेत अन्य जानकारी

जानें कितनी आएगी लागत?

Tent House Business के लागत की बात करें तो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर Business की शुरूआत करना चाहते हैं. अगर आप Tent House Business में नया हैं और आपके पास पैसों की समस्या है तो आप इस Business में ज्यादा लागत ना लगाए. हालांकि इस Business को आमतौर पर 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की लागत से शुरू किया जा सकता हैं. वहीं, अगर आपके पास फंड की दिक्कत नहीं है तो 5 लाख रुपये तक की लागत लगाकर से शुरू किया जा सकता है.

जानें कितनी होगी कमाई?

अगर आपके इलाके टेंट हाउस नहीं है तो समझिए आपकी चांदी हो गई. इस बिजनेस से हर महीने शुरुआती दौर में 25000-30,000 रुपये तक आसानी से कमाई हो सकती है. वहीं, अगर शादी का मौसम है तो आराम से लाखों रुपये महीने की कमाई हो जाएगी.