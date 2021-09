₹5 हजार खर्च करके शुरू करें यह जबरदस्त कारोबार, हर दिन होगी 3,000 हजार रुपये की कमाई, दुनियाभर में है डिमांड

नई दिल्ली. क्या आप भी अपना कारोबार शुरू (Starting own business) करने की सोच रहे हैं? तो आज हम आपको एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया (Profitable business idea) के बारे में बता रहे हैं जिसे शुरू करके आप हर महीने 3000 रुपये तक की कमाई कर (earn money) सकते हैं. दरअसल, आज देश के अधिकतर युवा प्राइवेट जॉब की बजाय खुद का बिजनेस (how to do start business with low money) करना अधिक पसंद कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है एक तो अधिक कमाई तथा दूसरा किसी प्रकार का वर्कलोड नहीं होता. हालांकि खुद का बिजनेस शुरू करने में पैसों की दिक्कत आती है. इस वजह से ज्यादातर लोग अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं.

आज हम आपको जिस कारोबार के बारे में बता रहे हैं उसे आप कम से कम पैसे में (business at small level) शुरू कर सकते हैं. इस कारोबार में आप महज 5 हजार से 10 हजार रूपये में शुरू करके अच्छी कमाई (make money) कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं चायपत्ती के कारोबार (Tea leaf business) का. तो आइए जानते हैं Chai patti के बिजनेस का पूरा गणित-

चायपत्ति की खेती

देश-विदेश में है खूब डिमांडबता दें कि चायपत्ती (Chai patti)एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल देश के हर घर में किया जाता है. तो अगर आप इसका बिजनेस शुरू करते हैं तो आप काफी मुनाफा कमा सकते है. अमीर हो या फिर गरीब हर कोई इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है. बता दें इसको आप शुरू में छोटे लेबल पर करके बड़े बिजनेस में भी कनवर्ट कर सकते हैं और आप हर महीने घर बैठे अच्छी कमाई कर सकते हैं. अगर आप चायपत्ती का नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दार्जिलिंग और असम की चाय ही बेचना चाहिए, क्योंकि इसका डिमांड देश के साथ विदेशों में भी है.

आसानी से लें सकते हैं फ्रेंचाइजीआप इस बिजनेस को कई तरह से कर सकते हैं. मार्केट में दुकान लेकर आप खुली चायपत्ती को होलसेल व रिटेल में बेच सकते हैं. बड़े शहरों में यह बिजनेस अच्छा चलता है. इसके अलावा अनेक ब्रांडेड कंपनियां भी खुलीचाय पत्ती की फ्रेंचाइजी देती है. फ्रेंचाइजी लेकर भी इस काम को शुरू कर सकते हैं. इसके लिए बड़े बजट की आवश्यकता होगी. यदि आप दुकान या किसी ब्रांडेड कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर इस बिजनेस को नहीं कर सकते है तो घर से भी चायपत्ती बिजनेस की शुरूआत कर सकते है. कम बजट में चायपत्ती का बिजनेस करना चाहते है तो होलसेल रेट पर चायपत्ती मंगवा कर उसे विभिन्न नाप के प्लास्टिक के पैकेट में पैक कर डोर-टू-डोर सेल कर सकते हैं. जो सस्ते होने की वजह से लोग पसंद करेंगे.

हर दिन होगी 3 हजार की कमाईअसम और दार्जिलिंग की अच्छी कड़क चाय आपको थोक भाव में 140 से 180 रूपये किलो आसानी से मिल जाती है. इसे आप बाजार में 200 से 300 रूपये किलो के भाव में बेच सकते हैं. अगर आप शुरूआत में रोजाना 10 किलो चायपत्ती भी बेचते हैं तो आपको प्रतिदिन 600 रूपये की कमाई होगी. इस लिहाज से आप हर महीने 15 से 18 हजार रूपये की कमाई कर सकते हैं. वहीं, कुछ महीनों के बाद आपका बिजनेस बढ़ जाएगा और प्रतिदिन 30 से 50 किलो चाय भी बेचते हैं तो आप प्रतिदिन 3,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं.