नई टैक्स व्यवस्था क्या देर से टैक्स देने वाले के लिए फायदेमंद हो सकती है ? जानिए डिटेल

साल 2020 के बजट में टैक्स भरने के दो विकल्प मुहैया कराए गए थे. पुराना और नया टैक्स स्लैब (Old and New Tax Slab). टैक्सपेयर्स अपनी टैक्स देनदारी के हिसाब से दोनों में से किसी एक टैक्स स्लैब का चुनाव कर सकते हैं.