बिजनेस शुरू करने का है प्लान तो केंद्र सरकार देगी 10 लाख रुपये, जानें कैसे ले सकते हैं फायदा?

नई दिल्ली: इस समय अगर आप कोई बिजनेस शुरू (Business Opportunity) करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है तो बिल्कुल भी परेशान न हो. केंद्र सरकार की ओर से आपको 10 लाख रुपये की मदद मिल जाएगी. सरकार की ओर से देश की गरीब जनता और सभी वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. मोदी सरकार (Modi Government) बंद हुए धंधे या कारोबार को फिर से खड़ा करने का मौका दे रही है. आइए आपको बताते हैं आप कैसे 10 लाख रुपये का फायदा ले सकते हैं-

छोटा कारोबार शुरू करने या फिर अपने पुराने काम को बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए तक के लोन की कई योजनाएं शुरू की हुई हैं. बता दें आपको ये 10 लाख रुपये लोन के रुप में मिलेंगे. सरकार की इस योजना का नाम पीएम मुद्रा लोन योजना (PMMY Scheme) है.

पीएम मुद्रा लोन योजना (PMMY Scheme)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की सुविधा दी जाती है. अगर आप बैंकों को नियमों को सही से नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आपको अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है तो आप मुद्रा लोन योजना का फायदा ले सकते हैं.

क्या है मुद्रा लोन पर ब्याज दरें (Mudra Loan Interest rate)?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं हैं. बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग ब्याज दर वसूल सकते हैं. आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12 फीसदी है.

तीन चरणों में ले सकते हैं लोन का फायदा

आपको बता दें पीएम मुद्रा लोन का फायदा आपको 3 चरणों में मिल सकता है. इसमें पहला चरण शिशु लोन है. इसके अलावा दूसरा चरण किशोर लोन और तीसरा चरण तरुण लोन है.

1. शिशु लोन योजना- इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा.

2. किशोर लोन योजना- इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपये तय की गई है.

3. तरुण लोन योजना- तरुण लोन योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है.

कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा?

यह स्कीम खासतौर पर छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गई है. दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, लघु उद्योग, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है.

कहां से ले सकते हैं ये लोन?

बता दें ये लोन आप सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक कहीं से भी ले सकते हैं. आरबीआई ने 27 सरकारी बैंक, 17 प्राइवेट बैंक, 31 ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को मुद्रा लोन बांटने के लिए अधिकृत किया गया है.

क्या हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ (PMMY Scheme)?

मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है. इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है. मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

कैसे ले सकते हैं आप ये लोन (How to apply for Mudra Loan)

>> आपको ऑफिशियिल वेबसाइट पर जाना है. ( http://www.mudra.org.in/)

>> यहां से आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है.

>> बता दें शिशु लोन के लिए फॉर्म अलग है. वहीं, किशोर और तरुण के लिए एक ही फॉर्म है.

>> लोन एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नाम, पता आदि की जानकारी दें.

>> 2 पासपोर्ट फोटो लगाएं.

>> फॉर्म भरने के बाद किसी भी सार्वजनिक या प्राइवेट बैंक में जाएं और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें.

>> बैंक का ब्रांच मैनेजर आपसे कामकाज से बारे में जानकारी लेता है. उस आधार पर आपको PMMY लोन मंजूर करता है.