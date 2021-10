YES Bank का तोहफा! अब ग्राहकों को 6.7 फीसदी की किफायती दर पर मिलेगा Home Loan, महिलाओं को विशेष छूट

YES Bank ने होम लोन पर फेस्टिव ऑफर लॉन्‍च किया है.

नई दिल्‍ली. यस बैंक (YES Bank) त्‍योहारी मौसम में अपने ग्राहकों को खास तोहफा दे रहा है. दरअसल, बैंक ने होम लोन ग्राहकों के लिए सीमित अवधि के खास ऑफर (Home Loan Special Offer) के तहत सिर्फ 6.7 फीसदी की दर (Low Interest) की पेशकश की है. हाल में कई दूसरे सरकारी और निजी बैंकों ने भी होम लोन पर स्‍पेशल ऑफर्स पेश किए हैं. अब यस बैंक ने भी अपना फेस्टिव ऑफर लॉन्च कर दिया है. यस प्रीमियर होम लोन (YES Premium Home Loan) नाम से 90 दिन के लिए लॉन्च इस ऑफर के तहत बैंक 6.7 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन की पेशकश कर रहा है. इसके अलावा महिलाओं को लोन पर 0.05 फीसदी की अतिरिक्त छूट (Additional discount for women) दी जाएगी. दूसरे शब्‍दों में कहें तो महिलाएं के लिए होम लोन की ब्याज दर 6.65 फीसदी से शुरू होगी.

होम लोन की अवधि बढ़ाकर की 35 साल

यस बैंक ने होम लोन की अवधि भी 35 साल कर दी है. आम तौर पर होम लोन की अवधि 30 साल रखी जाती है. यस बैंक ने कहा कि वेतनभागी ग्राहक कम से कम पेपरवर्क के साथ किफायती मासिक किस्‍तों पर 35 साल की अवधि के लिए लोन ले सकते हैं. यह ऑफर प्रॉपर्टी की खरीदारी और दूसरे लेंडर्स से होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने पर भी लागू है. यस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, बैंक अभी 8.95 से 11.80 फीसदी की दर पर होम लोन की पेशकश कर रहा है. ऐसे में मौजूदा ऑफर के तहत ग्राहकों को करीब 2.25 फीसदी कम ब्याज दर पर होम लोन मिल जाएगा.

SBI और PNB ने भी पेश किए ऑफर्स

सितंबर 2021 में कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने होम व कार लोन पर ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया था. इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) शामिल हैं. माना जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान रियल एस्‍टेट सेक्‍टर (Real Estate Sector) में फिर बहार लौटेगी और घरों की बिक्री में इजाफा दर्ज किया जाएगा. इसी को देखते हुए ज्‍यादातर बैंक ज्‍यादा से ज्‍यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर पेश कर रहे हैं.