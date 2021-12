Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी गिरावट, चेक करें रेट

नई दिल्ली. दिसंबर महीने के पहले दिन सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना (Gold Price Today) 302 रुपये सस्ता हो गया. राष्ट्रीय राजधानी में सोना बुधवार 302 रुपये की गिरावट के साथ 46,848 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 47,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी.

चांदी की कीमत में 81 रुपये की गिरावट

वहीं, चांदी की कीमत (Silver Price Today) भी 81 रुपये की गिरावट के साथ 61,031 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं. पिछले कारोबार में चांदी की कीमत 61,112 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी.

ये भी पढ़ें- SBI ग्राहक ध्यान दें! शॉपिंग के लिए आज से महंगा पड़ेगा Credit Card का इस्तेमाल, देने होंगे ₹99 एक्स्ट्रा चार्ज

Sovereign Gold Bond: सस्ता गोल्ड खरीदने का मौका दे रही है सरकार

गौरतलब है कि इस साल में आखिरी बार मोदी सरकार सस्ते में सोना खरीदने का आखिरी मौका दे रही है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bonds) की इस साल की आखिरी सीरिज 29 नवंबर से खुल गई है और ये पांच दिनों तक चलेगी. इस बार एक ग्राम सोने की कीमत 4,791 रुपये तय की गई है. ऑनलाइन पेमेंट करने पर 50 रुपये की छूट भी मिलेगी.

कैसे पता लगाएं सोने का नया भाव?

बता दें कि आप इन रेट्स को आसानी से घर बैठे (Know how to check Gold Rates) पता लगा सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ इस नंबर 8955664433 पर मिस्ड कॉल देना है और आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा, जिसमें आप लेटेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें सोने की शुद्धता?

आप सोने की शुद्धता चेक (Check Purity of Gold) करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से एक ऐप बनाया गया है. ‘BIS Care App’ से ग्राहक सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं. इस ऐप के जरिए सिर्फ सोने की शुद्धता की जांच ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी कोई भी शिकायत भी कर सकते हैं. इस ऐप में अगर सामान का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और हॉलमार्क नंबर गलत पाया जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत तुरंत कर सकते हैं. इस ऐप के जरिए तुरंत ही ग्राहक को शिकायत दर्ज करने की जानकारी भी मिल जाएगी.