रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अच्छी खबर: इस वजह से कम हुईं कच्चे तेल की कीमतें

Crude oil prices : अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते (Nuclear deal between the US and Iran) की उम्मीद के चलते कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार के दिन गिर गईं. शुक्रवार को हालांकि फिर से थोड़ा उछाल देखा गया.