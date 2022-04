क्रिप्टोकरेंसी बाजार अपडेट: शिबा इनु, डोज़कॉइन में गिरावट, जबकि ओवरऑल मार्केट अपसाइड

नई दिल्ली. क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आज भी हरे निशान पर है. आज सुबह 9:47 बजे तक ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप (Global Crypto Market Cap) 0.32% के उछाल के साथ 1.93 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई है. हालांकि 2 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा अभी काफी दूर है. लगभग सभी कॉइन या तो 1 प्रतिशत से कम में ऊपर हैं या फिर 1 फीसदी तक गिरे हुए हैं.

Coinmarketcap के आंकड़ों के हिसाब से खबर लिखे जाने के समय तक बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) 0.84% उछलकर $41,718.99 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि दूसरा सबसे बड़ा कॉइन इथेरियम का प्राइस (Ethereum Price Today) पिछले 24 घंटों में 0.38% बढ़कर $3,101.13 पर पहुंच गया. आज बिटकॉइन का बाजार प्रभुत्व (Bitcoin Dominance) घटकर 41.1% हो गया है, जबकि इथेरियम का बाजार प्रभुत्व 19.4% है.

किस कॉइन में कितना उछाल या गिरावट

-कार्डानो (Cardano – ADA) – प्राइस: $0.9501, बदलाव: +0.78%-टेरा लूना (Terra – LUNA) – प्राइस: $94.35, बदलाव: +0.16%-बीएनबी (BNB) – प्राइस: $421.99, बदलाव: +0.15%-एवलॉन्च (Avalanche) – प्राइस: $79.10, बदलाव: -0.81%-शिबा इनु (Shiba Inu) – प्राइस: $0.00002505, बदलाव: -1.01%-सोलाना (Solana – SOL) – प्राइस: $107.25, बदलाव: -1.03%-एक्सआरपी (XRP) – प्राइस: $0.7542, बदलाव: -1.79%-डोज़कॉइन (Dogecoin – DOGE) – प्राइस: $0.141, बदलाव: -2.13%

सबसे ज्यादा उछलने वाले कॉइन

Coinmarketcap के अनुसार, पिछले 24 घंटों के भीतर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले तीन कॉइन्स में Cardiocoin (CRDC), MLOKY, और First Ever NFT (FEN) शामिल रहे हैं. Cardiocoin (CRDC) नामक कॉइन में 226.83% की वृद्धि देखी गई है. MLOKY में 185.76% की तेजी आई है जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान ही First Ever NFT (FEN) में 173.70% का उछाल देखने को मिला है.