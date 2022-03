Cryptocurrency News Today : क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उछाल, Cardano आज फिर सुपर, शिबा में गिरावट

Cryptocurrency News : क्रिप्टोकरेंसी बाजार में शुक्रवार को भी बढ़त देखी गई है. सुबह 9:32 बजे तक ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप (Global Crypto Market Cap) 2.63% के उछाल के साथ फिर से एक बार 2 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है. यह तेजी पिछले 24 घंटे को दौरान आई है. बड़े कॉइन्स की बात करें तो कार्डानो में 5 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है, जबकि कल भी इसमें 15% का जबरदस्त उछाल आया है. इसके अलावा, बिटकॉइन और इथेरियम भी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं.

Coinmarketcap के आंकड़ों के हिसाब से मंगलवार को खबर लिखे जाने के समय तक बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) 2.76% उछलकर $43,953.78 पर ट्रेड कर रहा था. पिछले 7 दिनों की बात करें तो इसमें 8.48% का उछाल आया है. दूसरा सबसे बड़ा कॉइन इथेरियम का प्राइस (Ethereum Price Today) पिछले 24 घंटों में 3.41% चढ़कर $3,127.44 पर पहुंच गया. पिछले 7 दिनों में इस कॉइन ने 12.57% की बढ़त दिखाई है. बिटकॉइन का बाजार प्रभुत्व (Bitcoin Dominance) आज 41.8% ही है, जबकि इथेरियम का बाजार प्रभुत्व बढ़कर 18.8% हो गया है.

किस कॉइन का क्या हाल

-कार्डानो (Cardano – ADA) – प्राइस: $1.14, उछाल: 5.36%, उछाल (7 दिनों में) : 38.35%-एक्सआरपी (XRP) – प्राइस: $0.8394, उछाल: 0.77%-बीएनबी (BNB) – प्राइस: $413.53, उछाल: 1.47%-एवलॉन्च (Avalanche) – प्राइस: $86.24, उछाल: 2.46%-सोलाना (Solana – SOL) – प्राइस: $103.29, उछाल (24 घंटे) : 8.94%, उछाल (7 दिनों में) : 20.40%-टेरा लूना (Terra – LUNA) – प्राइस: $92.97, गिरावट: 1.61%-डोज़कॉइन (Dogecoin – DOGE) – प्राइस: $0.1356, गिरावट: 0.70%-शिबा इनु (Shiba Inu) – प्राइस: $0.00002453, गिरावट: 0.38%

सबसे ज्यादा उछलने वाले कॉइन

पिछले 24 घंटों के भीतर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले तीन कॉइन्स में HOQU (HQX), Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI) , और Its Not Art (NOTART) शामिल रहे. HOQU (HQX) में 457.40% अच्छा खास उछाल आया है. Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI) नाम का क्रिप्टोकॉइन 306.59% उछल गया है. तीसरा सबसे अधिक उछलने वाला कॉइन Its Not Art (NOTART) रहा है. ये 255.23% बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है.