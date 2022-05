क्रिप्टोकरेंसी बाजार तेज, भारत में चर्चित कॉइन TRON और Shiba Inu में अच्छा-खासा उछाल

नई दिल्ली. क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आज हरे निशान में ट्रेड कर रही है. भारतीय समयानुसार आज सुबह 9:35 बजे तक ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप (Global Crypto Market Cap) 1.93% के उछाल के साथ 1.74 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई है. इसके लिए 2 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा काफी दूर है. वहीं, बिटकॉइन भी थोड़ा सुधरकर ऊपर आया है, मगर अभी भी 40 हजार डॉलर के नीचे बना हुआ है.

Coinmarketcap के आंकड़ों के हिसाब से खबर लिखे जाने के समय तक बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) 1.70% उछलकर $38,710.12 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि दूसरा सबसे बड़ा कॉइन इथेरियम का प्राइस (Ethereum Price Today) पिछले 24 घंटों में 2.36% बढ़कर $2,842.94 पर पहुंच गया.

ये भी पढ़ें – शेयर बाजार समेत बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरें

मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-20 करेंसीज़ में से ट्रोन (TRON TRX) में 12.79% का उछाल आया और इसे $0.07103 पर ट्रेड करते देखा गया. इसके अतिरिक्त नियर प्रोटोकॉल (NEAR Protocol) में 12.36% का जम्प आया है. यह करेंसी $11.80 पर पहुंच गई है.

किस कॉइन का क्या हाल

-एक्सआरपी (XRP) – प्राइस: $0.6197, बदलाव: +4.71%

-टेरा लूना (Terra – LUNA) – प्राइस: $83.03, बदलाव: +4.52%

-शिबा इनु (Shiba Inu) – प्राइस: $0.00002139, बदलाव: +4.34%

-कार्डानो (Cardano – ADA) – प्राइस: $0.785, बदलाव: +2.63%

-बीएनबी (BNB) – प्राइस: $390.04, बदलाव: +1.73%

-डोज़कॉइन (Dogecoin – DOGE) – प्राइस: $0.1324, बदलाव: +1.66%

-सोलाना (Solana – SOL) – प्राइस: $89.47, बदलाव: +1.50%

-एवलॉन्च (Avalanche) – प्राइस: $58.90, बदलाव: +0.47%

ये भी पढ़ें – LIC IPO GMP: तेजी बढ़ रहा आईपीओ का ग्रे मार्केट भाव

सबसे ज्यादा उछलने वाले कॉइन

Coinmarketcap के अनुसार, पिछले 24 घंटों के भीतर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले तीन कॉइन्स में MetaPay, Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI), और Frontrow (FRR) शामिल रहे हैं. MetaPay में खबर लिखे जाने के समय तक पिछले 24 घंटों के दौरान 494.67 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखा गया. दूसरे नंबर पर सबसे तगड़ा उछाल Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI) में आया. यह कॉइन 424.25% तक बढ़ गया. Frontrow (FRR) में 247.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.