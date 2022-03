DA को लेकर आज आएगा बड़ा फैसला! 50 लाख कर्मचारियों के चेहरे पर दिखेगी रौनक

नई दिल्ली. केंद्र सरकार आज, बुधवार को, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते या डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है. बढ़ते ईंधन और तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति के बीच महंगाई भत्ते में वृद्धि से हजारों लाभार्थियों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी. ये जानकारी इस मामले से जुड़े सूत्रों ने News18.com को दी है.

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 30 मार्च को कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत वृद्धि की घोषणा कर सकता है.

News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोनावायरस महामारी के कारण डेढ़ साल से DA में संशोधन रुका हुआ था. जुलाई, 2021 में, केंद्र ने लंबे समय बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया था. अक्टूबर, 2021 में फिर से, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. इस वृद्धि के साथ, कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया, जो जुलाई 2021 से प्रभावी हुआ. इसी तरह, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को भी बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया था.

अब क्या उम्मीद

बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 3 फीसदी की और बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. फिर, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 34 प्रतिशत हो जाएगा. इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

महंगाई भत्ता क्या है?महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है. बढ़ती महंगाई दर से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय-समय पर संशोधित किया जाता है. चूंकि डीए का लक्ष्य मुद्रास्फीति से मुकाबला करना है, केंद्र सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में डीए को संशोधित करती है.

DA Hike: कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता2006 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए फॉर्मूला बदल दिया था.केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैलकुलेट करने का तरीका:Dearness Allowance % = ((Average of All-India Consumer Price Index (Base Year 2001=100) for the past 12 months -115.76)/115.76)*100.केंद्रीय पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए:Dearness Allowance % = ((Average of All-India Consumer Price Index (Base Year 2001=100) for the past 3 months -126.33)/126.33)*100अब, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि देख रहे हैं.

डीए कैलकुलेशन: ये है इस बार की पूरी कैलकुलेशनकेंद्र सरकार के एक कर्मचारी को हर महीने 18,000 रुपये मिलते हैं. अब उनके वेतन में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. 34 प्रतिशत DA हो जाने के बाद उनके मासिक वेतन में 6,120 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. चूंकि महंगाई भत्ता मूल वेतन से जुड़ा हुआ है तो, डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक भविष्य निधि (PF) और ग्रेच्युटी राशि भी बढ़ेगी. महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए PF, ग्रेच्युटी, यात्रा भत्ता में मंथली कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा.