1 जनवरी से बदलने जा रहा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीका, जानें क्या हैं RBI के नए नियम?

New Debit Credit Card New Rules: अगर आप भी क्रेडिट या डेबिड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि नए साल से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम बदलने जा रहे हैं. डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा को देखते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) इस नियम को 1 जनवरी 2022 से लागू करने जा रही है.