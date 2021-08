Devyani International IPO: कल से मिलेगा कमाई का शानदार मौका, सिर्फ 90 रुपये है शेयर प्राइस

नई दिल्ली: अगर आप भी पुराने आईपीओ (IPO) में पैसा लगाने से चूक गए हैं तो कल यानी 4 अगस्त को आपको एक और कमाई का मौका (Earn money from IPO) मिलेगा. इस आईपीओ के जरिए आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं. पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स चलाने वाली देवयानी इंटरनेशनल (Devyani International IPO) 4 अगस्त को बाजार में अपना आईपीओ लेकर आ रही है. निवेशक 4 से 6 अगस्त तक इस सब्सक्राइब कर सकते हैं. इस आईपीओ के जरिए कंपनी प्राइमरी मार्केट से 1838 करोड़ रुपये जुटाएगी.

आपको बता दें आईपीओ के जरिए 440 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे जबकि 1398 करोड़ रुपये के 15.53 करोड़ इक्विटी शेयर वर्तमान शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे. फ्रेश इशू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल सभी कर्जों के भुगतान के लिए किया जाएगा.

देवयानी इंटरनेशनल (Devyani International IPO)>> देवयानी इंटरनेशनल ने आईपीओ के लिए 86-90 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.>> सब्सक्रिप्शन के लिए यह आईपीओ 4 से 6 अगस्त तक ओपन रहेगा.>> इस आईपीओ के एक लॉट में आपको 165 शेयर मिलेंगे.>> इस आईपीओ में आपको मिनिमम 14190 रुपये का निवेश करना होगा.>> निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं.>> इसमें अधिकतम 1,93,050 रुपये निवेश कर सकते हैं.

आपको बता दें इशू का 75 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB), 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) और खुदरा निवेशकों के लिए 10 फीसदी हिस्सा आरक्षित है. इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल ने 5.5 लाख शेयर कर्मियों के लिए आरक्षित रखा है.

इनवेस्टर बैंकरकंपनी के इनवेस्टर की बात करें तो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, CLSA India Pvt Ltd, Edelweiss Financial Services Ltd और Motilal Oswal Investment Advisors Ltd इस आईपीओ के लिए इनवेस्टमेंट बैंकर्स हैं.

कहां होगा पैसे का इस्तेमाल?कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए करेगी. रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा KFC and Pizza Hut stores से आता है. 2019 में इसके रेवेन्यू में इनकी हिस्सेदारी 76.08 फीसदी थी. 2020 में बढ़कर यह हिस्सेदारी 77.49 और 2021 में 92.28 फीसदी हो गई.

655 स्टोर है इस समयआपको बता दें कंपनी के करीब 155 शहरों में 655 स्टोर है. वहीं, पिछले 6 महीनों में कंपनी ने 109 नए स्टोर ओपन किए हैं और आगे आने वाले समय में कंपनी अपने बिजनेस का विस्तार करने का प्लान बना रही है.