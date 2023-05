दिवालिया Go First ने कैंसिल की फ्लाइट तो DGCA ने थमाया नोटिस, दोहरे मुश्किल में फंसी कंपनी

नई दिल्‍ली. घरेलू विमानन सेवा कंपनी गो फर्स्‍ट (Go First) दोहरी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है. कंपनी दिवालिया हो चुकी है. कंपनी के बोर्ड ने समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दे दी है. इसके बाद Go First के सीईओ ने मीडिया के सामने आकर अगली फ्लाइट के लिए टिकट कैंसिल कर दिया है. कंपनी ने 3 और 4 मई की सभी फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया है. इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है.

DGCA ने कंपनी को भेजे कारण बताओ नोटिस में पूछा है कि बिना उसे जानकारी दिए और उसकी अनुमति के ही कंपनी ने 3 और 4 मई, 2023 की अपनी शिड्यूल फ्लाइट को कैसे रद्द कर दिया. कंपनी ने इन उड़ानों को कैंसिल करने से पहले न तो कोई जानकारी दी है और न ही जरूरी अनुमति प्राप्‍त की है. यात्रियों के हितों को देखते हुए किसी भी उड़ान को कैंसिल करने से पहले DGCA की अनुमति लेना जरूरी होता है. यह अनुपालन की अवहेलना है और कंपनी ने नागरिक उड्डयन के नियमों से जुड़े जरूरी प्रोसीजर को फॉलो भी नहीं किया है.

कई नियमों को किया उल्‍लंघन

DGCA ने नोटिस में कहा है कि Go First ने अपनी उड़ानों को कैंसिल करने से पहले उसका वाजिब कारण भी नहीं बताया है. कंपनी ने अपनी उड़ानों को रद्द करने से पहले जरूरी अनुमतियां नहीं ली और वह नियमों को पालन करने में फेल रही है. इस कारण कंपनी ने नागरिक उड्डयन नियमों से जुड़े सेक्‍शन 3, सीरीज एम और भाग 4 का स्‍पष्‍ट रूप से उल्‍लंघन किया है.

कार्रवाई क्‍यों न की जाए

DGCA ने अपने नोटिस में कहा है कि कंपनी की ओर से की गई इस घोर लापरवाही के लिए आखिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्‍यों न की जाए. DGCA ने यह भी कहा है कि अगर कंपनी ने 24 घंटे में उसकी नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ सख्‍त कदम उठाए जा सकते हैं. नोटिस में इस बात पर खासा जोर दिया गया है कि सभी एयरलाइंस को अपे हितों से ज्‍यादा यात्रियों के हित का ध्‍यान रखना चाहिए और उसे DGCA के बनाए कोड के हिसाब से ही फैसला लेना होगा.

5 मई को उड़ानों पर फैसला

DGCA ने कहा है कि कंपनी को अपना डिटेल में रखना होगा और जल्‍द ही इसका स्‍पष्‍टीकरण कारण सहित उपलब्‍ध कराए. यात्रियों को 3 और 4 मई को टिकट बुकिंग में जो समस्‍या आने वाली है, उसे देखते कंपनी को यात्रियों की सुविधा का भी ध्‍यान रखना होगा. कंपनी यह सुनिश्चित करे कि वह 5 मई और उससे आगे की तिथियों में अपनी शिड्यूल उड़ानों को जारी रखेगी.