डायबिटिक रेटिनोपैथी-पूर्व चेतावनी, NetraSuraksha के ऑनलाइन सेल्फ चेक अप की सुविधा यहां पाएं

नई दिल्ली. यह कई मिथकों में से एक है कि डायबिटीज़ केवल उन्हीं लोगों को होता है जो अधिक वजन वाले, मिठाई के शौकीन और अधिक उम्र के होते हैं. हालांकि, आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं. इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एटलस 20211 के अनुसार:

— 20-79 वर्ष की आयु के करीब 537 मिलियन वयस्कों को डायबिटीज़ है, इस संख्या का 2030 तक 643 मिलियन और 2045 तक 784 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है.— 1.2 मिलियन (अनुमानित) बच्चों और किशोरों (20 वर्ष से कम आयु के) को टाइप 1 डायबिटीज़ है.— 2021 में पैदा हुए 21 मिलियन (अनुमानित) बच्चे गर्भावस्था में हाइपरग्लेसेमिया से प्रभावित थे.

भारत में भी इससे जुड़े आंकड़े अलग नहीं हैं. एटलस के अनुसार, 2021 में भारत में डायबिटीज़ के 74 मिलियन रोगी थे, आशंका है कि 2030 में यह संख्या बढ़कर 93 मिलियन और 20451 में 124 मिलियन हो सकती है. इसके अतिरिक्त, भारत में लगभग 39.3 मिलियन ऐसे लोगों के डायबिटीज़ के रोगी होने का अनुमान है जिनका निदान नहीं किया गया है1.

यह एक गंभीर मसला है, खासकर जब से डायबिटीज़ एक शहरी रोग बना है. भारतीय तेजी से शहरी और सुस्त होते जा रहे हैं – यहां तक कि हमारे ऑफ़िस का काम भी इसमें योगदान दे रहा है. टाइप II डायबिटीज़ को लाइफ स्टाइल की बीमारी माना जाता है, और इसलिए इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है. बस, हर किसी को सही समय पर सही चिकित्सा की जानकारी की जरूरत है. वास्तव में, अधिकांश डॉक्टर आज मानते हैं कि अगर डायबिटीज़ जल्दी पकड़ में आ जाए और इसे अच्छी तरह से संभाला जाए, तो इसको ठीक किया जा सकता है.

तो, आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी जानकारी से. डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर, पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है, या उस इंसुलिन का उपयोग नहीं कर सकता है जो वह पैदा कर रहा है. इंसुलिन अग्न्याशय में निर्मित एक हार्मोन है और हमारे रक्त में ग्लूकोज का उपयोग करने में शरीर की मदद करता है. डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं4: गर्भकालीन डायबिटीज़ मेलिटस (माताओं में कभी-कभी गर्भावस्था के दौरान यह विकसित होता है), टाइप I डायबिटीज़ (आमतौर पर बचपन में प्रकट होते हैं, और आनुवंशिक होते हैं) और टाइप II (यह रोकथाम योग्य लाइफ स्टाइल की बीमारी है, जो डायबिटीज़ के लगभग 90% मामलों में पाई जाती है).

जिन लक्षणों के बारे में आपको पता होना चाहिए वे हैं: बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, धुंधला दिखना, ऊर्जा की कमी, थकान, लगातार भूख लगना और कभी-कभी अचानक वजन कम होना और बिस्तर गीला होना4. अगर आपमें इन लक्षणों में से कोई एक या उससे अधिक लक्षण दिखता है, तो आपको टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए. डायबिटीज़ सिर्फ आपको थका हुआ और कर्कश बनाने वाला नहीं है; यह आपके शरीर को वास्तविक नुकसान पहुंचाता है.

डायबिटीज़ और ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल हृदय रोग के जोखिम को दोगुना करने के साथ जुड़ा हुआ है4. हाई ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ का होना, पूरी दुनिया में 80% किडनी की लास्ट स्टेज की बीमारी का कारण है4. दुनिया भर में डायबिटीज़ से पीड़ित 40-60 मिलियन लोग, पैर और निचले अंगों में परेशानी का सामना करते हैं. इसके अलावा, दर्दनाक अल्सर और पुरानी बीमारी जिसे पेरिफेरल वस्कुलर रोग कहा जाता है जो लोगों के चलने फिरने को गंभीर रूप से सीमित करता है4.

हालांकि, डायबिटीज़ की सबसे भयावह, और फिर भी सबसे रोकी जाने वाली बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी है. यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नेशनल आई इंस्टीट्यूट के अनुसार, डायबिटीज़ से पीड़ित आधे से अधिक लोगों को उनकी बीमारी के दौरान प्रभावित करती है2. मुश्किल हिस्सा यह है कि बीमारी के शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं दिखते. कुछ लोगों को अपनी नज़र में बदलाव दिखते हैं, जैसे पढ़ने या दूर की वस्तुओं को देखने में परेशानी होना. लेकिन यह समस्या आती है और चली जाती है. बाद के चरणों में, रेटिना में रक्त वाहिकाओं से खून बहने लगता है, तैरने वाले धब्बे बनते हैं, और कुछ मामलों में तो, आंख की रोशनी ही चली जाती है2.

इसलिए आंखों की जांच जरूरी है. वास्तव में, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए नियमित जांच की नीति को लागू करने के केवल 8 वर्षों के भीतर, यूके4 में कामकाजी उम्र की आबादी के बीच डायबिटिक रेटिनोपैथी अंधेपन का प्रमुख कारण नहीं रहा. इसके चलते वेल्स में नज़र कमजोर होने पर जारी होने वाले नए सर्टिफिकेट में 40-50% की कमी हुई4f.

इसलिए, जांच से हमें फायदा होता है. लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसमें शामिल हों. राष्ट्रीय डायबिटीज़ और डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वेक्षण, भारत (2019) के अनुसार, डायबिटीज़ के लगभग 90% ज्ञात रोगी कभी भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए आंखों की जांच कराने नहीं गए थे.

इन बातों ने Network18 को Novartis India के सहयोग से ”Netra Suraksha ‘ – इंडिया अगेंस्ट डायबिटीज़ पहल शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जो विशेष रूप से डायबिटिक रेटिनोपैथी पर केंद्रित है. 27 नवंबर, 2021 को शुरू, यह पहल डायबिटिक रेटिनोपैथी पर राउंड टेबल चर्चाओं की एक सीरीज़ के साथ शुरू हुई, जिसका प्रसारण CNN News18 पर शाम 6 बजे किया गया. आप इन्हें YouTube, News18.com और https://www.facebook.com/cnnnews18/ पर भी देख सकते हैं.या27 नवंबर, 2021 को शुरू की गई इस पहल की शुरुआत डायबिटिक रेटिनोपैथी पर राउंड टेबल चर्चाओं की एक सीरीज़ के साथ हुई, जिसे आप YouTube, News18.com और https://www.facebook.com/cnnnews18/ पर देख सकते हैं.

आने वाले हफ्तों में दो और राउंड टेबल सेशन होने हैं. इस तरह की जंग के खिलाफ़ की गई इस पहल में चिकित्सा समुदाय, थिंक टैंक और नीति निर्माताओं की मदद ली जाएगी. आप News18.com पर कई एक्सप्लेनर वीडियो और लेख भी देख सकते हैं.

इस पहल का उद्देश्य बिल्कुल आसान है: आवश्यक जानकारी पाने के लिए, आपको खुद की अपने प्रियजनों की आंखों की आसान और बिना दर्द वाली जांच कराना होगा. यह, आने वाले वर्षों में आपके जीवन में काफी बदलाव ला सकता है.डायबिटिक रेटिनोपैथी सेल्फ चेक अप यहां से शुरू करें. अकर आपने काफी समय से ब्लड टेस्ट नहीं कराया है, तो हो सकता है कि आपको ब्लड टेस्ट भी कराना पड़े. भारतीय शहरों में ऑफ़िस जाने वालों के लिए डायबिटीज़ और डायबिटिक रेटिनोपैथी की सही जानकारी पाना मुश्किल है, लेकिन कुदरत से मिली अपनी आंखों की देखभाल तो की जा सकती है. आइए ऐसा करने का तरीका जानें.

‘Netra Suraksha – इंडिया अगेंस्ट डायबिटीज़ पहल के बारे में अधिक जानकारी के लिए News18.com को फॉलो करें, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के खिलाफ भारत की जंग में खुद को शामिल करें.

स्रोत:

IDF Atlas, International Diabetes Federation, 10th edition, 2021https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/diabetic-retinopathyNational Blindness and Visual Impairment Survey 2015-2019, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Dr Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New DelhiIDF Atlas, International Diabetes Federation, 9th edition, 2019