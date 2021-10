त्योहारों में है पैसों की जरूरत लेकिन खाते में है जीरो बैलेंस, तब भी निकाल सकते हैं बैंक से पैसे, जानिए कैसे?

How can I get instant money right now? त्योहारों का सीजन (Festival season) चल रहा और इस दौरान लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है. खासकर नौकरी-पेशा लोग को जिनकी मासिक सैलरी पहले ही खत्म हो जाती है ऐसे में एक महीने में अगर ज्यादा त्योहार आ जाएं तो उनको सेलिब्रेट करने में परेशानी होनी लगती हैं.