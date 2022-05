कहीं भी और किसी भी समय डाउनलोड करें ई-आधार कार्ड, mAadhaar App से करें ये काम

How TO Download Aadhaar Card: आधार कार्ड एक ऐसा सर्वमान्य और आधिकारिक डॉक्यूमेंट हैं जिसकी जरूरत बैंकिंग से जुड़े, आयकर और अन्य सरकारी कामों में पड़ती है. देश के नागरिक की पहचान और पते के लिए यह एक बहुत ही अहम दस्तावेज है. आधार कार्ड में 12 अंकों की व्यक्तिगत संख्या होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) जारी करता है. आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, तस्वीर, पता और उसका बायोमेट्रिक डेटा दर्ज होता है.

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है और आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है. आयकर संबंधित किसी काम के लिए आधार कार्ड का पैन खाते से लिंक होना भी अनिवार्य किया हुआ है.

एक बार आधार कार्ड बनने के बाद यह पूरे जीवन वैध रहता है. समय-समय पर आप इसमें अपने निवास पते को अपडेट कर सकते हैं. आधार कार्ड में आप नाम, पते या जन्मतिथि में कोई गलती को भी सुधरवा सकते हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

यह भी पढ़ें- चीन छोड़ भारत आने की तैयारी में ऐप्पल, निर्माण और व्यापार की संभावनाओं पर विचार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब लोगों को ई-आधार कार्ड की सुविधा भी दी है. ई-आधार कार्ड को आप कहीं भी और कभी भी डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप आसानी से घर बैठे बिना कहीं जाए, अपना ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं.

ई-आधार कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है. आप अपने आधार कार्ड को UIDAI की वेबसाइट या फिर mAadhaar App से डाउनलोड कर सकते हैं.Aadhaar Card डाउनलोड करें

अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाएं-

– सबसे पहले यूआईडीएआई की अधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in/ पर जाएं.– यहां Download Aadhaar के विकल्प को चुनें या eaadhaar.uidai.gov.in/ इस लिंक पर जाएं.– I have सेक्शन से Aadhaar विकल्प को चुनें.– 12 डिजिट का आधार नम्बर डालें.– अगर आप आधार नंबर को दिखाना नहीं चाहते हैं तो ‘Masked Aadhaar’ को चुनें.– कैप्चा कोड डालें और रजिस्टर मोबाइल नम्बर पर ओटीपी पाने के लिए Send OTP पर क्लिक करें.– मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP नंबर को दर्ज करें.– ई-आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘Verify And Download’ पर क्लिक करें.

सार्वजनिक कंप्यूटर से डाउनलोड ना करें

ऐसा कई बार होता है कि जब तुरंत ही आधार कार्ड की जरूरत होती है तो हम किसी सार्वजनिक कंप्यूटर से इसे डाउनलोड कर लेते हैं. हमें इस तरह की गलती करने से बचना चाहिए. UIDAI ने ऐसा करने वाले लोगों को चेतावनी दी है. यूआईडीएआई का कहना है कि यूजर्स को किसी भी सार्वजनिक कंप्यूटर से ई-आधार डाउनलोड करने से परहेज करना चाहिए. सार्वजनिक कंप्यूटर से आधार कार्ड डाउनलोड करने पर उसे चुराना आसान हो जाता है, जिसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है.