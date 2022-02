बजट के बाद DPIIT का कल इकोनॉमिक ग्रोथ पर वेबिनार, PM मोदी करेंगे संबोधित

नई दिल्ली. आम बजट के बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) के सोमवार को होने वाले वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संबोधित करेंगे. डीपीआईआईटी (DPIIT) ने रविवार को यह जानकारी दी.

5 सेशन में होगी चर्चा

डीपीआईआईटी ने कहा कि इस वेबिनार का मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए तालमेल स्थापित करना है. बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री सभी पार्टिसिपेंट्स को गति शक्ति (Gati Shakti) के विजन और बजट के साथ इसके कन्वर्जन्स पर संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भागीदार पांच सेशन में भाग लेंगे जिनमें देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी.

वेबिनार में शामिल होंगे ये लोग

डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन ‘राष्ट्र एक संपूर्ण दृष्टिकोण’ पर सत्र की अगुआई करेंगे. बयान में कहा गया है कि यह सत्र गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर केंद्रित होगा. इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजेश अग्रवाल और नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत भी भाग लेंगे.

क्या है पीएम गतिशक्ति योजना

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत योजना है, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अंतर को पाटने का काम करेगी.