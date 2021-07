₹2 करोड़ जीतने का आखिरी मौका, 31 जुलाई है लास्ट डेट, फटाफट चेक करें क्या करना होगा?

नई दिल्ली. अगर आप घर बैठे करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है. दरअसल, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल (Indian Oil) ग्राहकों को करोड़पति बनने का मौका (How to become a Crorepati in India) दे रही है. इस ऑफर के तहत आप कंपनी के रिटेल आउटलेट्स पर डीजल भरवाकर आप 2 करोड़ की राशि जीत (Earn Money) सकते हैं. जी हां! Indian Oil एक ऑफर लेकर आया है जिसका नाम है- ‘डीजल भरो, इनाम जीतो’ (Diesel Bharo, Inaam jeeto). इंडियन ऑयल के इस ऑफर का लाभ 18 साल के उम्र से अधिक कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है. यानी इसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले भाग ले सकते हैं, उनके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए. इसकी जानकारी Indian Oil ने एक ट्वीट के जरिए दी है. तो आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में –

जानिए क्या है Indian Oil का ऑफर?डीजल भरो, इनाम जीतो.. ऑफर का हिस्सा बनने के लिए आपको इंडियन ऑयल के किसी रिटेल आउटलेट्स पर कम से कम 25 लीटर या उससे अधिक का डीजल खरीदना होगा. शर्त यह है कि इसे एक ही बिल में खरीदना होगा. मतलब एक बार में ही आपको 25 लीटर डीजल खरीदना है. इसके अलग-अलग बिल नहीं होने चाहिए.

31 जुलाई 2021 तक ले सकते हैं ऑफर का लाभवेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इंडियन ऑयल का यह ऑफर 31 जुलाई 2021 की रात 12 बजे तक के लिए उपलब्ध है. इंडियन ऑयल ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी कारण से ग्राहक बिल नंबर को SMS करने में सक्षम नहीं है. इसके लिए इंडियन ऑयल उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा. साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी तरह से बिल खो जाता है या ई-रिसीट डिलीट हो जाता है तो उनके इनाम के दावे खारिज कर दिए जाएंगे. ओरिजिनल प्रिंटेड बिल संभालकर रखना जरूरी है.

यहां करें SMS25 लीटर या उससे ज्यादा डीजल खरीदने के बाद आपको जो सिंगल प्रिटेंड बिल मिलेगा. उस पर एक बिल नंबर और डीलर कोड (Dealer Code) होगा. उस कोड को 7799033333 नंबर पर SMS भेजना होगा. मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले आपको डीलर कोड टाइप करना होगा इसके बाद स्पेस देनी होगी फिर बिल नंबर टाइप करें, फिर स्पेस देकर क्वांटिटी टाइप करें और 7799033333 नंबर सेंड कर दें.एक एसएमएस के जरिए तेल खरीदने की डिटेल्स देकर आप इंडियन ऑयल के इस ऑफर का हिस्सा बन सकते हैं. मतलब कि आप दो बार एक ही रिटेल आउटलेट्स या अलग-अलग आउटलेट्स पर 25 लीटर या उससे अधिक तेल खरीदकर एसएमएस भेज सकते हैं और योजना का हिस्सा बन सकते हैं. यह दो बार की गणना एक मोबाइल नंबर के लिए है.

जानें किसे मिलेगा फायदा?इंडियन ऑयल के इस ऑफर में केवल उन ग्राहकों को लाभ मिलेगा जो राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित चुनिंदा इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) से एक ही प्रिटेंड बिल / ई-रसीद में 2500 लीटर डीजल (XTRAMILE समेत) के बराबर या उससे कम 25 लीटर खरीद रहे हैं.