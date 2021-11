आपके पास है हर महीने 60 हजार रुपये कमाने का मौका, घर बैठे शुरू करें अपना कारोबार

नई दिल्ली. आपका भी घर बैठे कोई बिजनेस स्टार्ट (How to start business) करने का प्लान है या फिर आप कोई एक्सट्रा कमाई (Earn money) का जरिए देख रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया (Business Idea) के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप घर बैठे आसानी से 60 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं. ये मौका आपको SBI (State Bank of India) दे रहा है. बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम फ्रेंचाइजी (SBI ATM Franchise) लेकर आप ये कमाई कर सकते हैं.

बता दें एटीएम लगाने वाली कंपनियां अलग होती है. कभी भी बैंक अपने एटीएम अपने आप नहीं लगाता है. बैंक की ओर से कुछ कंपनियों को एटीएम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है जो जगह जगह एटीएम लगवाने का काम करती हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे एटीएम की फ्रेंचाइजी लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.

SBI ATM फ्रेंचाइजी लेने के लिए जरूरी शर्तें

>> आपके पास 50 80 स्‍क्‍वॉयर फुट की जगह होनी चाहिए.>> दूसरे एटीएम से उसकी दूरी 100 मीटर होनी चाहिए.>> यह स्‍पेस ग्राउंड फ्लोर और गुड विजिबिलिटी वाली जगह होना चाहिए.>> 24 घंटे पावर सप्‍लाई होनी चाहिए इसके अलावा 1 किलोवाट का बिजली कनेक्‍शन>> इस एटीएम से प्रतिदिन करीब 300 ट्रांजैक्‍शन की क्षमता होनी चाहिए.>> ATM की जगह में कंक्रीट की छत होनी चाहिए.>> वी सैट लगाने के लिए सोसायटी या अथॉरिटी से नो ऑब्‍जेशन सर्टिफिकेट चाहिए.

ये भी पढ़ें: Jandhan Account: SBI, PNB समेत इन 6 बैंकों में है जनधन खाता तो इस तरह चेक करें बैलेंस, जानें क्या है तरीका?

डॉक्युमेंट लिस्ट

1. आईडी प्रूफ – Aadhaar Card , Pan Card , Voter Card2. एड्रेस प्रूफ – राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल3. बैंक अकाउंट और पासबुक4. फोटोग्राफ, ई मेल आईडी, फोन नंबर5. अन्य डॉक्युमेंट्स6. जीएसटी नंबर7. फाइनेंशियल डॉक्युमेंट्स

कैसे कर सकते हैं एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन (How To Apply For SBI ATM Franchise)एसबीआई एटीएम की फ्रेंचाइजी कुछ कंपनियां देती है. आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें एटीएम लगाने वाली कंपनियां अलग होती है. इंडिया में मुख्य रुप से एटीएम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट Tata Indicash, Muthoot ATM और India One ATM के पास है. इसके लिए आप इन सभी कंपनियों की वेबसाइट्स पर ऑनलाइन लॉगिन करके अपने एटीएम के लिए आवेदन कर सकते है.

ऑफिशियल वेबसाइट

Tata Indicash – www.indicash.co.inMuthoot ATM – www.muthootatm.com/suggest atm.htmlIndia One ATM – india1atm.in/rent your space

ये भी पढ़ें: खुशखबरी! 15 दिसंबर को किसानों के खाते में क्रेडिट हो जाएंगे 4000 रुपये, यहां चेक करें स्टेटस

कितना करना होता है निवेश

टाटा इंडिकैश इनमें सबसे बड़ी और पुरानी कंपनी है. यह 2 लाख के सिक्यॉरिटी डिपॉजिट पर फ्रेंचाइजी देती है जो रिफंडेबल है. इसके अलावा 3 लाख रुपये वर्किंग कैपिटल के रूप में जमा करने होंगे. इस तरह कुल निवश 5 लाख रुपये का होता है.

कितनी हो सकती है कमाई

कमाई की बात करें तो हर कैश ट्रांजैक्शन पर 8 रुपये और नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर 2 रुपये मिलते हैं. सालाना आधार पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 33 50 फीसदी तक है. उदाहरण के लिए अगर आपके एटीएम के जरिए हर रोज 250 ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें 65 फीसदी कैश ट्रांजैक्शन और 35 फीसदी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो तो मंथली इनकम 45 हजार रुपये के करीब होगी. वहीं, अगर रोजाना 500 ट्रांजैक्शन होने पर करीब 88 90 हजार का कमीशन होगा.