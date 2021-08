कोरोना संकट में छूट गई है नौकरी तो शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगी 10 लाख रुपये तक की कमाई, जानें कैसे?

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच अगर आपकी भी नौकरी छूट गई है तो चिंता करना छोड़कर अपना बिजनेस (Business opportunity) शुरू करने की योजना पर काम करिए. आज हम आपको ऐसे बिजनेस के (How to start own business) बारे में बताएंगे, जिसके जरिये आप हर महीने 5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई (Earn money) कर सकते हैं. इन दिनों ज्‍यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह दे रहे हैं. ऐसे में कार्डबोर्ड की काफी डिमांड है. ऑनलाइन बिजनेस में कार्डबोर्ड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. आजकल बड़े से छोटे सामान की पैकेजिंग के लिए कार्डबोर्ड की जरूरत होती है.

कार्डबोर्ड बिजनेस शुरू करके आप बंपर मुनाफा कमा सकते हैं. खास बात यह है कि इसकी डिमांड सालभर एक जैसी रहती है. दूसरे शब्‍दों में कहें तो इस बिजनेस में मंदी का सामना कम ही करना पड़ सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे हर महीने 5 लाख तक की कमाई कर सकते हैं.

कच्चे माल के तौर पर चाहिए क्राफ्ट पेपर मालकार्डबोर्ड बिजनेस में कच्‍चे माल के तौर पर क्राफ्ट पेपर सबसे जरूरी है. यह बाजार में करीब 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है. बता दें कि आपका क्राफ्ट पेपर जितना अच्छा होगा, बॉक्स की क्वॉलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए करीब 5000 स्क्वॉयर फीट जगह की जरूरत होगी. इस बिजनेस में आपको प्लांट भी लगाना होता है. साथ ही माल को रखने के लिए गोदाम भी बनाना होता है. कार्डबोर्ड बॉक्स का बिजनेस आपको ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह पर शुरू नहीं करना चाहिए. ज्‍यादा भीड़ वाली जगह पर आपको सामान लाने और ले जाने में परेशानी होगी. इस बिजनेस को ज्यादातर लोग बड़े लेवल पर ही करते हैं.

कौन सी चाहिए मशीन, कितना होगा मुनाफाइस बिजनेस में दो प्रकार की मशीनें इस्‍तेमाल होती हैं. पहली सेमी-ऑटोमैटिक मशीन (Semi Automatic Machine) और दूसरी फुली-ऑटोमैटिक मशीन (Fully Automatic Machine) है. इन दोनों के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट का फर्क है उतना ही आकार का भी फर्क है. इस बिजनेस में अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो इसकी डिमांड पूरे सालभर एक जैसी रहती है और कोरोना काल में तो इस तरह के बॉक्स की डिमांड में काफी तेजी देखने को मिली है. खास बात यह है कि इस व्यवसाय में प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है. यदि आप ग्राहक बनाने में सक्षम हैं और इसकी अच्छी मार्केटिंग करते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करके हर महीने 5 से 10 लाख रुपये आसानी से कमाए जा सकते हैं.

बिजनेस शुरू करने में कितनी लगेगी रकमनिवेश की बात करें तो अगर आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पर करना है तो कम निवेश करना होगा. बता दें कि इस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनें महंगी होती हैं. अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो आपको करीब 20 लाख तक का निवेश करना होगा. वहीं, फुल ऑटोमेटिक मशीन के लिए करीब 50 लाख रुपये तक खर्च होंगे.