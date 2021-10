अगर आप भी करते हैं Phone Pe का इस्तेमाल तो हर महीने कमा सकते हैं 23,000 रुपये, जानिए कैसे?

How to earn money? आम तौर पर लोग दुकानों में खरीदारी करते समय Paytm, BHIM App, फोन पे जैसे तमाम UPI के जरिए खरीदारी करते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जिसके जरिए आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं? उससे आप हर महीने मोटी कमाई भी कर सकते हैं.

नई दिल्ली. डिजिटल युग (Digital India) में पैसों का लेन-देन भी डिजिटल तरीके से बढ़ा है. आम तौर पर लोग दुकानों में खरीदारी करते समय Paytm, BHIM App, फोन पे जैसे तमाम UPI के जरिए खरीदारी करते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जिसके जरिए आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं? क्या उससे हर महीने मोटी कमाई भी की जा सकती है?अगर आप घर बैठे मोटी कमाई करना चाहते हैं, भले ही आप किसी जॉब के लिए फ्रेशर्स हैं या आपके पास लंबा अनुभव है. आपकी योग्यता के मुताबिक फोन पे से जुड़कर घर बैठे कम से कम 23,000 रुपये महीने तक आसानी से कमाई कर सकते हैं.

जानिए क्या करना है काम?

आज के दौर में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है और इस फोन में कई तरह के डिजिटल काम भी किए जाते हैं. इन ऐप के जरिए भी कुछ काम करके अपनी कमाई की जा सकती है. क्योंकि फोन पे जैसे ऐप के जरिए आप घर बैठे बिजली, बिल, पानी बिल, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज न जाने कितने काम कर लिए जाते हैं. इन सब काम के लिए कंपनी को अपने ग्राहकों को संभालने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत होती है. कई यूजर्स के पैसे ट्रांसफर करने पर फेल हो जाता है और अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं, ऐसे तमाम तरह के काम बने रहते हैं.

ऐसे में फोन पे ऐप ने कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए Work From Home काम निकाल कर रखा है. कोई भी इस जॉब को करके ग्राहकों की समस्या का समाधान कर सकता है. Phone Pe कंपनी इस काम के लिए ज्यादा लोगो को अपने ऑफिस नहीं बुलाती है, क्योंकि इससे कंपनी का खर्चा बढ़ जाता है. इसीलिए कंपनी चाहती है कि आप अपने घर से बैठ कर ही इस काम को करें.

कौन कर सकते हैं आवेदन?

कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है. इसके साथ ही अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है, यानी आप फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. इन सब काम के लिए आपको अच्छे से बोलना और लिखना आना चाहिए. कम्युनिकेशन पॉवर आपका बेहतर होना चाहिए, ताकि ग्राहकों से बात करते समय आपकी बातें उनको समझ में आना चाहिए और आपको उनकी समस्या के बारे में समझ पाएं. मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में बेहतर जानकारी होनी जरूरी है.

जानिए कैसे करें अप्लाई

सबसे पहले आपको Able App डाउनलोड करना होगा. इसका यह लिंक है – Download Able Jobs App From Playstoreमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ऐप फोन पे का पार्टनर ऐप है. यह ऐप आपकी तैयारी करने में भी मदद करता है. इतना ही नहीं आपको स्टडी मटेरियल भी इसमें मिल जाता है. फिर आपके टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा. जब आप पूरी तरह से कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए त्यार हो जाते है. तब ये Able App आपका रिज्यूमे Phone Pe कंपनी में भेज देता है. फिर आपका interview फोन पे कंपनी द्वारा होता है. अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी. लेकिन किसी कारणवश आपका सेलेक्शन फोन पे कंपनी में नहीं होता है, तो Able App आपका रिज्यूमे दूसरी कंपनी में भेज देता है. जहां आपकी जॉब आसानी से लग सकती है.