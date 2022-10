Earn Money: इस दिवाली बैंक बरसाएंगे पैसा, खूब मनेगी दिवाली- ये स्टॉक्स देंगे बेहतर रिटर्न

नई दिल्ली. साफ का मतलब नुकसान पहुंचाने वाले शेयर निकाले जाते हैं और जिन सेक्टर्स में आगे चमक रह सकती है उनमें निवेश किया जाता है. बड़े निवेशक जिनकी पहुंच ज्यादा है, बाजार में पकड़ मजबूत है उनके लिए तो ये जानना आसान है कि दांव अब कहां लग रहा है लेकिन छोटे निवेशक बिलकुल अंधेरे में रह जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता किन कंपनियों के शेयर अब आगे खरीदे जाएं. आप भी इस उधेड़बुन में फंसे हैं तो आपकी ये मुश्किल हम हल कर देते हैं.

हमारे सहयोगी और देश के नंबर-1 बिजनेस चैनल CNBC-आवाज़ में इन दिनों एक सीरीज चल रही है दिवाली से दिवाली तक. इस खास सीरीज में देश के सबसे बड़े निवेशक रोज पहुंच रहे हैं. चैनल की मंशा है कि आम निवेशक तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि बाजार अगले साल किन शेयर, सेक्टर्स पर दांव लगा रहा है और किन से दूरी बनाकर रखनी है.

इस कड़ी में हर निवेशक ने जिस सेक्टर का खुलकर नाम लिया है वो है बैंक और कैपिटल गुड्स. निवेशकों को दोनों की सेक्टर्स में बंपर मौके दिखते हैं. कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह के मुताबिक बैंक और फाइनेंस अगले संवत में आउटपरफॉर्म करेंगे. उन्होंने इस बुलिश नजरिए की वजहें भी बताईं. नीलेश शाह के मुताबिक बैंकों के डूब जाने वाले कर्ज यानि NPA एक दशक में सबसे निचले स्तरों पर है. ब्याज दरें बढ़ने से बैंकों का मार्जिन सुधर रहा है और हाल की गिरावट के बाद शेयर आकर्षक स्तरों पर आ गए हैं.

आदित्य बिड़ला सन लाफइ के MD और CEO ए बालासुब्रमणियन के मुताबिक बैंक और फाइनेंशियल शेयर का बोलबाला आगे दिखेगा. जो ग्रोथ इन कंपनियों में है वो काबिले-तारीफ है. अब सवाल पैदा होता है कि अगर इस सेक्टर में आगे जोरदार तेजी है तो पैसा कहां लगाएं. इसके लिए जानकार कहते हैं कि छोटे निवेशकों के लिए म्युचुअल फंड का रूट सबसे बेस्ट है. किसी भी म्युचुअल फंड कंपनी का बैंकिंग फंड निवेशक लेकर उसमें SIP कर सकते हैं. एनविजन कैपिटल के MD और CEO नीलेश शाह के मुताबिक बैंकिंग में ICICI BANK, SBI जैसे बैंक लीडर्स बने रहेंगे. हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने CNBC-आवाज़ के साथ बातचीत में कहा कि हाल में उन्होंने खुद इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक में निवेश किया है.

बैंकों पर दिग्गजों की पसंद का एक कारण और भी है. इस साल बैंकों ने पूरे बाजार को आउटपरफॉर्म किया है. इस साल बैंकों का इंडेक्स बैंक निफ्टी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दौड़ने वाला इंडेक्स है. इस साल निफ्टी, सेंसेक्स ने फ्लैट रिटर्न दिए हैं तो वहीं बैंक निफ्टी ने 15 परसेंट के भारी भरकम रिटर्न दिए हैं. सरकारी बैंकों में तो तेजी और ज्यादा है. निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इस साल 25 परसेंट चला है. शेयरों की बात करें तो इस साल बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक 60 परसेंट चढ़े हैं. इंडसइंड बैंक 38 परसेंट चला है. दिग्गज ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक 20 परसेंट से ज्यादा भागे हैं.

सिर्फ बैंक, फाइनेंस शेयर नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर भी बाजार के दिग्गजों के फोकस में हैं. एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह को बड़ी तेजी के बावजूद डिफेंस शेयर पसंद हैं. नीलेश के मुताबिक अगले 10 साल के लिए डिफेंस कंपनियों में अच्छी ग्रोथ दिखेगी. नीलेश को फार्मा सेक्टर में सिप्ला भी पसंद है. निर्मलबंग सिक्योरिटीज के राहुल अरोड़ा ने भी अगले साल के लिए सिप्ला पर ही भरोसा जताया है.समीर अरोड़ा ने कहा कि वैसे तो बैंकों पर बुलिश हैं लेकिन घरेलू इकोनॉमी से जुड़े शेयरों पर भी उनकी नजर है. जूते, कपड़े जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियां समीर खरीद रहे हैं.

इसके अलावा जानकारों की नजर देश में होने वाले बड़े बदलाव पर भी है. देश में अबतक IT, BPO के चलते सर्विस सेक्टर का बोलबाला था लेकिन अब देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार खास फोकस दे रही है. देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नए प्लांट भी लगेंगे. नए प्लांट लगेंगे तो नई मशीनों की जरूरत भी होगी. इसके चलते जानकारों को लगता है कैपिटल गुड्स से जुड़ी कंपनियां आगे चलेंगी.

इस साल बैंकों ने निवेशकों को जितना खुश किया है उतना ही IT शेयरों ने रुलाया भी है. इस साल TCS, इंफोसिस जैसे दिग्गज IT कंपनियां 30 परसेंट गिरी हैं. मिडकैप IT शेयरों में तो 40 परसेंट की गिरावट है. जानकार इस सेक्टर को लेकर बंटे हुए हैं. कुछ तो इनसे बिलकुल दूर रहने की सलाह दे रहे हैं तो कुछ का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशक अब धीरे-धीरे इनमें निवेश शुरू कर सकते हैं. हो सकता है IT शेयर और गिरें लेकिन अब बड़ी गिरावट की संभावना कम है.

(डिस्क्लेमर: बताए गए शेयर और सेक्टर दिग्गज निवेशकों से बातचीत के आधार पर लिखे गए हैं. कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.)