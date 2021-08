3 लाख लगाकर शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगी 7 लाख से ज्यादा की कमाई, जानें कैसे?

नई दिल्ली: अगर आप कोई बिजनेस (Business opportunity) शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप त्योहारी सीजन में सिर्फ एक दिन में 1 लाख रुपये की कमाई (Earn money) कर सकते हैं. वहीं, अगर सामान्य दिनों की बात करें तो इस बिजनेस के जरिए आप हर महीने आराम से 1 लाख रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं. जी हां… यह मिठाई का बिजनेस (Sweets Business) है. बता दें त्योहारी सीजन में भारत में मिठाई की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. हाल ही में रक्षाबंधन और तीज जैसे कई त्योहारी आ रहे हैं तो आप इस बिजनेस (How to start own business) के जरिए मोटी कमाई कर सकते हैं.

आपको बता दें भारत में रक्षाबंधन हो या फिर दीपावली सभी त्योहारों में मिठाई सबसे जरूरी होती है. भारत में मिठाई की डिमांड भी काफी अच्छी है. तो आप इस समय यह बिजनेस शुरू करने का अच्छा समय है.

इस बात का रखना होगा खास ध्यानइसके साथ ही आप मिठाई को दुकान खोलते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह की मिठाई पर फोकस रखेंगे और उनके देसी घी में बनाएंगे या फिर किसी और तेल में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर और अपने ग्राहकों की पसंद को देखते हुए आपको इस बिजनेस शुरू करने पर ज्यादा फायदा मिलेगा.

जगह की होगी जरूरतआपको बता दें मिठाई शॉप के लिए जगह सबसे जरूरी फैक्टर है. अगर आपके पास मार्केट में जगह है या फिर आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई शॉप मिल जाती है तो आपको प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है. बता दें मिठाई की शॉप ऐसी जगह पर होनी चाहिए, जहां ग्राहकों की भीड़ रहती हो या फिर जहां पर खानेपीने की दुकानें आसपास हों.

मिठाई की शॉप के लिए जरूरी सामानमिठाई की शॉप के लिए जरूरी सामान की बात करें तो आपको कई चीजों की जरूरत पड़ती है. जैसे मशीनें, स्पेस, हलवाई, मार्केटिंग, बिजली आदि कई चीजों की जरूरत होती है.

कितना करना होगा निवेश?अगर इस कारोबार में निवेश की बात करें तो आपको शुरुआत में करीब 2 से 3 लाख रुपये खर्च करने होंगे. अगर आपका घर मार्केट में है तो आप घर से भी ये कारोबार कर सकते हैं. इसके अलावा आप दुकान लेकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा आपको कच्चे सामान, हलवाई, बर्तन, शीशे का काउंटर आदि की भी जरूरत होगी.

कितना होगा प्रॉफिट?त्योहारी सीजन में इस बिजनेस में सबसे ज्यादा कमाई होती है. भारत में कोई भी त्योहार बिना मिठाई के सेलिब्रेट नहीं किया जाता है तो ऐसे दिनों में तो आप एक दिन में लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं. बाकी सामान्य दिनों की बात करें तो हर महीने कम से कम 80 हजार रुपये से लेकर 1 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं. आपको सिर्फ अपनी मिठाई की क्वॉलिटी और ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखना है.