7 दिन में तैयार हो जाएगी ये फसल! बालकनी से लेकर बेडरूम तक कहीं भी उगाएं, लाखों में करें कमाई

Earn money from home: इसे कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है. इसे आप अपने बालकनी से लेकर बेडरूम में उगा सकते हैं. सप्ताहभर बाद ही इस पौधे से आपको मोटी कमाई होने लगेंगी.

नई दिल्ली. आप भी घर बैठे मोटा पैसा कमाने (Earn money) के बारे में सोचते रहते हैं..तो चलिए आज हम आपको एक शानदार प्लान (Business Idea) के बारे में बता रहे हैं. जहां आप घर बैठे हर दिन कमाई (Earn money from home) कर सकेंगे. बता दें कि आजकल नए सुपर फूड माइक्रोग्रीन (Microgreen) काफी डिमांड में है. कोरोनाकाल के दौरान इसकी मांग और ज्यादा बढ़ी है क्योंकि लोग पोषण पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. बता दें कि यह फल और सब्जियों के मुकाबले इसमें करीब 40 गुना तक ज्यादा पोषण होता है. इसलिए अचानक मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है. कुछ लोग तो इसका बिजनेस शुरू कर हर महीने लाखों रुपये कमा रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

क्या है माइक्रोग्रीन?(Microgreen Farming)

किसी भी पौधे की शुरुआती पत्तियों माइक्रोग्रीन कहते हैं. इसे आप माइक्रोग्रीन्स युवा सब्जियों के तौर पर समझ सकते हैं. जैसे कि मूली, सरसों, मूंग व अन्य चीजों के बीज की जो शुरुआती पत्तियां आती है, उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं. यह करीबन 2-3 इंच लंबे होते हैं. बता दें कि शरूआत में जैसे ही ये पत्तियां आती हैं, वैसे ही जमीन या सतह से थोड़ा ऊपर से इसे काट लिया जाता है. बता दें कि यह स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 50 ग्राम माइक्रोग्रीन का सेवन करेंगे तो आपमें पोषण की सारी कमी दूर हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- 12.90 रुपए के इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल! सालभर में ₹1 लाख बन गए ₹6 लाख, क्या है आपके पास?

माइक्रोग्रीन की खेती कैसे करें? (How to do Microgreen Farming)

माइक्रोग्रीन की खेती करना बेहद आसान है. इसे कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है. इसे आप अपने बालकनी से लेकर बेडरूम में उगा सकते हैं. इसके लिए मिट्टी या कोको पीट, जैविक खाद या घर में बने उर्वरक , ट्रे और बीज की जरूरत होती है. इस फसल को सूरज की तेज रोशनी से बचाना जरूरी है. हर दिन पानी का हल्का छिड़काव करना होगा और फिर यह कुछ ही दिनों में पौधे उगने लगेंगे.

ये भी पढ़ें- खुशखबरी! अगस्त में लाखों किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 2 लाख 25 हजार रुपये, जानिए क्या है वजह?

जानें कैसे होगी कमाई?

बता दें कि Microgreen Farming की सेटअप करने में आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा. यह कम लागत में बेहतर कमाई का जरिया हो सकता है. आप दो से तीन सप्ताह में अच्छी कमाई कर सकते हैं. कमाई के लिए इस पौधे को आप 5 स्टार होटल, कैफे, सुपरमार्केट में बेच सकते हैं. जहां आपको लाखों में कीमत मिल जाएगी. इसे आप B2B बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं. जहां आपको सिर्फ होटल और कैफे में माइक्रोग्रीन्स की सप्लाई करनी होगी. अगर आप चाहे तो दुकान खोलकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं.