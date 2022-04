Investment Tips : एफडी से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए इस कंपनी के NCD में लगा सकते हैं पैसा, जानें पूरी डिटेल्स

Edelweiss Housing Finance NCD : एडलवीज हाउसिंग फाइनेंस के नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर में निवेश कर सकते हैं. इसका इश्यू आज यानी 6 अप्रैल को खुल गया है. इसमें 'पहले आओ, पहले पाओ' (First Come First Served) के आधार पर इश्यू अलॉट होगा. खास बात है कि इस इश्यू पर 8.50-9.70 फीसदी तक ब्याज मिलेगा.