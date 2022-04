एलन मस्क ने Twitter में खरीदी 9.2% हिस्सेदारी, ट्विटर के शेयरों में 28% तक की उछाल

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी इलेक्ट्र‍िक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की संचालक कंपनी ट्विटर इंक में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है. मस्क ट्विटर (Twitter) की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं. आए दिन वे इसे लेकर ट्वीट भी करते रहे हैं.

हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने के मुद्दे पर एक पोल भी किया था. इसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि वे खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं.

मस्क ने खरीदे ट्विटर के 7.35 करोड़ शेयर

अमेरिकी शेयर बाजारों को ट्विटर की ओर से सोमवार यह जानकारी दी गई. अमेरिकी बाजार नियामक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (the US Securities and Exchange Commission) को दी गई जानकारी के मुताबिक, एलन मस्क ने ट्विटर इंक के 7.35 करोड़ शेयर खरीदे हैं. यह सोशल मीडिया कंपनी की 9.2% हिस्सेदारी है. इस खबर के बाद प्री-मार्केट ट्रेडिंग में ट्विटर के शेयर 28.49% चढ़कर 50.51 डॉलर पर पहुंच गए. हालांकि, रेगुलेटर फाइलिंग में यह नहीं बताया गया है कि मस्क ने किस भाव पर ट्विटर के शेयर खरीदे हैं. लेकिन शुक्रवार के बंद भाव के आधार पर 9.2 फीसदी शेयरों की कीमत 2.89 अरब डॉलर बैठती है.

ट्विटर की नीतियों की करते रहे हैं आलोचना

ट्विटर की नीतियों के आलोचक रहे टेस्ला के सीईओ ने हाल ही में अपने एक ट्वीट में कहा था कि ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन करने में नकाम रहा है. इससे मौलिक रूप से लोकतंत्र कमजोर होता है. इससे पहले दिसंबर में पराग अग्रवाल के ट्विटर का सीईओ बनने पर मस्क ने एक मीम पोस्ट किया था जिसमें अग्रवाल को सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन और पूर्व सीईओ जैक डोरसे को सोवियत सीक्रेट पुलिस के प्रमुख निकोलाई येजोव के रूप में दिखाया गया था. मीम में दर्शाया गया था कि ये दोनों मिलकर ट्विटर को डूबो रहे हैं.