6.5 करोड़ नौकरीपेशा के लिए खुशखबरी! जुलाई की इस तारीख को PF खाते में आएगा मोटा पैसा, यहां चेक करें बैलेंस

नई दिल्ली. अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. इस महीने आपके पीएफ (PF Account) में अधिक पैसे आने वाले हैं. माना जा रहा है कि EPFO मेंबर्स को जल्द ही पीएफ पर ब्याज मिल सकता है. दरअसल, मोदी सरकार ने फिलस्कल ईयर 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज की मंजूरी दे दी है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई के अंत में PF का पैसा ट्रांसफर हो सकता है. जी हां ईपीएफओ (EPFO) फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्‍याज जुलाई महीने के अंत में या फिर अगस्त महीने की शुरुआत में भेजा सकता है.

7 साल के निचले स्तर की ब्याज दर

श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद EPFO सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में 8.5 फीसदी की दर से पैसे जमा किए जाएंगे. पिछली बार फिस्कल ईयर 2019-20 में KYC में हुई गड़बड़ी के चलते कई सब्सक्राइबर्स को लंबा इंतजार करना पड़ा था. बता दें कि EPFO ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5 परसेंट पर बरकरार रखने का फैसला लिया था जो कि पिछले 7 साल के निचले स्तर की ब्याज दर है.

कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस (How to check my PF Balance?)

1. SMS के जरिए- अगर आपका UAN नंबर EPFO के पास रजिस्टर्ड है तो आपके PF के बैलेंस की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी. इसके लिए आपको 7738299899 पर EPFOHO लिखकर भेजना होगा.आपके PF की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी. अगर आपको हिंदी भाषा में जानकारी चाहिए तो EPFOHO UAN लिखकर भेजना होगा. पीएफ बैलेंस जानने की यह सेवा अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलगू, तमिल, मलयालम और बंगाली में मिल रही है.पीएफ बैलेंस के लिए जरूरी है कि आपका UAN, बैंक अकाउंट, पैन (PAN) और आधार (AADHAR) से लिंक होना जरूरी है.

2. मिस्ड कॉल से जानें बैलेंस- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देना होगा. इसके बाद EPFO के मैसेज के जरिए PF की डिटेल मिल जाएगी. यहां भी आपका UAN, पैन और आधार लिंक होना जरूरी है.

3. ऑनलाइन चेक करें बैलेंस

>> ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग इन करें, epfindia.gov.in पर ई-पासबुक पर क्लिक करें.

>> ई-पासबुक पर क्लिक करने पर एक नए पेज passbook.epfindia.gov.in पर आ जाएंगे.

>> यहां आपको अपना यूजर नाम (UAN नंबर), पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा.

>> सभी डिटेल्स भरने के बाद एक नए पेज पर आ जाएंगे और यहां मेंबर आईडी का चुनाव करना होगा.

>> यहां ई-पासबुक पर अपना ईपीएफ बैलेंस मिल जाएगा.

>> उमंग ऐप पर भी चेक कर सकते हैं बैलेंस

>> अपना उमंग ऐप (Unified Mobile Application for New-age Governance) खोलें और ईपीएफओ पर क्लिक करें.

>> आपको एक अन्य पेज पर इम्पलॉयी-सेंट्रिक सर्विस (employee-centric services) पर क्लिक करना होगा.

>> यहां व्यू पासबुक पर क्लिक करें.अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड (ओटीपी) नंबर भरें. ओटीपी आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा. इसके बाद आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं.