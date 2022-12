मेघालय घूमने के लिए हर मौसम है परफेक्ट, तो बिना देरी किए तुरंत प्लान करें ट्रिप

मेघालय को बादलों का घर भी कहते हैं. इस राज्य में हरी-भरी घाटियां हैं, भव्य झरने हैं और बादलों से ढके पहाड़ हैं. यहां के नजारे इतने खूबसूरत हैं कि पर्यटक किसी भी मौसम में आ सकते हैं. मेघालय का हिंदी में अर्थ में है बादलों का घर. यह राज्य कुछ ऐसा ही है. यहां की हरी-भरी घाटियां, बड़े-बड़े झरने, जंगल के मैदान और बादलों से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों को हमेशा से लुभाती रही हैं. रोमांच पसंद करने वाले लोगों के लिए मेघालय का कोना-कोना खास है. ख़ुद की तलाश में शहर-दर-शहर भटकने वाले लोगों के लिए मेघालय बेस्ट डेस्टिनेशन है. यहां वो सबकुछ है, जो आप चाहते हैं. मेघालय की घाटियों में संगीत है, प्राकृतिक नजारे हैं, ऐतिहासिक पुल हैं, नदिया हैं, झरने हैं और तमाम ऐसे रोमांचक खेल हैं, जिन्हें रोमांच चाहने वाले लोग पसंद करते हैं. यहां की नदियां स्कूबा डाइविंग के लिए परफ़ेक्ट हैं. यहां की गुफाएं ऐसी हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगी. मेघालय की संस्कृति विविधता से भरपूर है और यहां के लजीज व्यंजन ऐसे हैं जिनका स्वाद आप कभी भूल नहीं सकेंगे.

ज्यादातर लोगों का मानना है कि मेघालय में पर्यटन के लिए सबसे अच्छा वक्त अप्रैल से जून के बीच में होता है. गर्मी में मेघालय किसी राहत की तरह है. बारिश हो, सर्दी हो या बसंत हो, हर मौसम, मेघालय में बहार का मौसम है. अगर आपको बारिश से परेशानी नहीं है, धुंध और कोहरा आपको लुभाता है तो आप किसी भी मौसम में यहां आ सकते हैं.

गर्मी के अलावा भी मेघालय में घूमने के लिए कुछ महीने बेहद ख़ास हैं. मेघालय में अगर आप घूमना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं इवेंट्स और फेस्टिवल्स की ऐसी लिस्ट, जिसे देखकर आप अपना हॉलिडे प्लान कर सकते हैं.

शाद सुक मिंसिम: प्रकृति की उर्वरता को शुक्रिया कहने का त्योहार

खासी समुदाय के लोग मानते हैं कि ईश्वर हर जगह बसते हैं. शाद सुक मिंसिम प्रकृति और ईश्वर को शुक्रिया कहने का त्योहार है. अच्छी फसल की आशा और बुवाई से पहले धरती की उर्वरता का जश्न मनाने का यह त्योहार पर्यटकों को लुभाता है. इस त्योहार की ख़ासियत है खासियों का डांस. अविवाहित लड़कियां और लड़कियों एक समूह में डांस करती हैं. ऐसा माना जाता है कि महिलाएं बीज और फल की प्रतीक हैं और पुरुष किसान के. किसान जैसे फसलों की देखभाल और रक्षा करता है वैसे ही पुरुष परिवार की हिफाजत करता है. खासी लोग त्योहार के दौरान अपना पारंपरिक पोशाक पहनते हैं. आदिवासी संगीत, आभूषण, खास तरह की टोपी और पारंपरिक हथियारों को लेकर यह समुदाय नृत्य करता है. पर्यटकों इस त्योहार का आनंद ले सकते हैं.

कब मनाया जाता है यह त्योहार?

वसंत ऋतु में जब बुवाई की शुरुआत होती है, तब यह त्योहार मनाया जाता है. अप्रैल के महीने में अक्सर यह त्योहार पड़ता है.

कहां मनाया जाता है?

वैसे तो मेघालय के हर गांव में यह त्योहार मनाया जाता है लेकिन शिलांग में यह बेहद धूम-धाम से मनाया जाता है.

ट्रिप के दौरान अपने साथ क्या-क्या रखें?

कपड़े, सनस्क्रीन और पानी की बोतल.

बेहदीनखलम: दुष्ट आत्माओं को भगाने का त्योहार

बेहदीनखलम का शाब्दिक अर्थ है बुरी आत्माओं को दूर भगाना. जयंतिया समुदाय का यह प्रमुख त्योहार है. अच्छी फसल और सालभर खुशहाल रहने के लिए मनाया जाने वाला यह त्योहार पर्यटकों को लुभाता है. जयंतिया समुदाय के पुजारी हर घर की छत को पीटते हैं और बुरी आत्माओं को भगाते हैं. जब आत्माओं को भगाने की रस्म पूरी हो जाती है तो पुरुष से बनी बीयर पीते हैं. यह उत्सव करीब 4 दिन तक मानाया जाता है. बेहदीनखलम के अंतिम दिन पर्यटकों को ख़ूबसूरत तस्वीरें खींचने के कई मौके मिलते हैं. पहाड़ियों और निचली घाटियों में रहने वाले लोग मिलकर डाट लवाकोर खेलते हैं. यह खेल देखकर आप रोमांचित हो सकते हैं. यह एक फुटबॉल की तरह लकड़ी से बनी गेंद होती है. इसे पानी में खेलते हैं. जो टीम इस खेल में जीतती है, ऐसा माना जाता है कि उस टीम के लोगों की फसल ज़्यादा अच्छी होगी.

कब: बीजों की बुवाई होने का बाद मध्य जुलाई में..कहां: जोवाई और तुबरकमई. जोवाई पश्चिमी जयंतिया पहाड़ी पर है, वहीं तुबरकमई पूर्वी जयंतिया पहाड़ी पर.

अपने साथ क्या-क्या रखें: छाता, रेनकोट और रेन शूज.

The Shillong Autumn Festival: Music to the ears (and eyes and mouths too!)

शिलांग ऑटम फेस्टिवल: संगीत का त्योहार (खाने-पीने के शौकीन लोगों को मिलेगा बहुत कुछ!)

शिलांग ऑटम फेस्टिवल: संगीत, कला और खानों का त्योहार

ऑटम फेस्टिवल संगीत, कला और व्यंजनों का त्योहार है. 2 दिनों तक मनाए जाने वाला यह त्योहार पर्यटकों को बेहद पसंद आता है. उमियम झील के किनारे मनाए जाने वाले इस उत्सव में कई स्थानीय बैंड संगीतमय प्रस्तुति देते हैं. नए कलाकारों को मौका मिलता है. ईडीएम, हिपहॉप, मेटल और रॉक ब्रांड को देखकर लोग चौक जाते हैं लेकिन यही तो इस फेस्टिवल की ख़ासियत है. यहां अलग-अलग तरह के आचार बिकते हैं. यहां की लोकल वाइन लोगों को पसंद आती है. हथकरघा, आर्ट डिजाइन वर्क में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. अलग-अलग क्षेत्रों के कलाकारों से मिलने, जुड़ने और स्थानीय शिल्प खरीदने के लिए यह त्योहार संगम की तरह है. ये फेस्टिवल सबके लिए बेहद खास है.

कब: सितंबर से अक्टूबर के बीच ऑटम फेस्टिवल आयोजित किया जाता है.कहां: उमियम झील के किनारे.

क्या पैक करें?

एक रेनकोट और रेन शू. अगर आप अच्छी रेन जैकेट खरीदते हैं तो आप सर्दी से बच सकते हैं.

वांगला उत्सव: मेघालय का ड्रम महोत्सव!

वांगला संगीत का महोत्सव है. यह गारो जनजाति का सबसे ख़ास त्योहार है. इसे 100 ड्रम महोत्सव के तौर पर भी जाना जाता है. यह साल के अंत में मनाया जाने वाला ऐसा त्योहार है, जिसमें सूर्य के प्रति कृतज्ञता जताई जाती है. इस त्योहार में भाग लेने वाले लोग लयबद्ध तरीके से ड्रम बजाते हैं. सूर्य की आराधना के साथ शुरू हुआ ये त्योहार पर्यटकों को लुभाता है. गारो लोग बांस और बेंत से अलग-अलग सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं. यह त्योहार सुंदर हस्तशिल्प खरीदने का एक बड़ा मौका है. साल 1976 से ही पर्यटक इस त्योहार को देखने आते हैं. सैकड़ों पर्यटक इस त्योहार में हिस्सा लेने आते हैं.

कब: नवंबर के दूसरे सप्ताह में.

कहां: तुरा कस्बा और पश्चिमी गारो पहाड़ी पर.

क्या साथ रखें: कुछ एक्सट्रा बैग, जिसमें आप खरीदे हुए सामान रख सकें.

शिलांग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल: मेघालय का सबसे खास त्योहार शिलांग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आमतौर पर 4 दिनों तक मनाया जाता है. अगर इसे मेघालय का त्योहार कहें तो गलत नहीं होगा. संगीत, सांस्कृतिक गतिविधि, व्यंजन, हस्त शिल्प और कला का यह संगम अद्भुत है. जैसे चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं, इस त्योहार की आमद हो जाती है. यही वजह है कि इस त्योहार का नाम भी चेरी ब्लॉसम है. प्रदर्शनी के अलावा यह त्योहार स्थानीय कलाकारों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं है. इस त्योहार के दौरान कलाकार अपनी कला दिखाते हैं, गायक संगीतमय प्रस्तुति देते हैं, डांस, फैशन डिजाइनिंग और कई तरह के फ़ूड कंपटीशन अलग-अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं. पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ शराब के शौक़ीन लोगों के लिए भी ये त्योहार बेहद ख़ास है. युवाओं में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को लेकर अलग क्रेज़ देखने को मिलता है. मेघालय की संस्कृति से रू-ब-रू होने के लिए यह त्योहार एक बेहतर मौका है.

कब: नवंबर में जैसे ही चेरी ब्लॉसम के फूल खिलने के साथ.

कहां: शिलांग वार्ड्स लेक और जेएन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है और स्टाल लगाए जाते हैं.

क्या साथ रखें: सर्दियों के कपड़े.

विंटर टेल्स फेस्टिवल: सर्दियों का कला महोत्सव!

यह त्योहार मेघालय की प्रतिभाओं की प्रदर्शन का मंच है. कला, संगीत, शिल्प और व्यंजनों के जरिए स्थानीय लोग अपनी संस्कृति से दुनिया को रू-ब-रू कराते हैं. मेघालय के रचनात्मक समुदाय से जुड़ने और उनकी सराहने करने का यह फेस्टिवल बड़ा मंच देता है. क्रिसमस के दौरान आमतौर पर यह फेस्टिवल आयोजित कराया जाता है. अगर आप अपनों को यादगार गिफ्ट देना चाहते हैं तो फेस्टिवल आपके लिए ही है.

कब: क्रिसमस से ठीक पहले दिसंबर से.

कहां: वार्ड्स लेक, शिलांग में.

क्या रखें साथ: सर्दी के कपड़े और स्टर्डी बूट्स.

मौसम कोई भी हो, मेघालय में हमेशा बहार रहती है. गर्मी में प्रकृति महोत्सव मनाने से लेकर वंसत और सर्दियों के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल तक, मेघालय में हर सीजन बेहद खास होता है. अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो किसी भी मौसम में आप यहां विजिट कर सकते हैं. मेघालय प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध राज्य है. यहां की संस्कृति से लेकर खान-पान तक बेहद ख़ास है, इसलिए यहां आने के लिए प्लान बनाएं और खूबूसरत वादियों में खो जाएं.

