नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आर्ट हाउस की हुई ओपनिंग, कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण

मुंबई. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी ने मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में रविवार को आर्ट हाउस (Art House) का उद्घाटन किया. आर्ट हाउस विजुअल आर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड जगह है, जिसे संगम/कॉन्फ्लूएंस के साथ खोला गया है.

दीप प्रज्वलन करती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी

यहां 50 से अधिक एक्सेलेंट आर्टवर्क और इंस्टालेशन्स को प्रदर्शित किया गया है. यह काम 5 भारतीय और 5 अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट्स का है, जिसे अमेरिकन क्यूरेटर Jeffrey Deitch और भारत के बड़े कल्चरल थियोरिस्ट रणजीत होस्कोटे द्वारा क्यूरेट किया गया है. यह प्रदर्शनी भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ें जमा चुकी यूनियन के विचार से प्रेरित है. Anselm Kiefer, Cecily Brown और Francesco Clemente जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पा चुके कलाकारों का काम भारत में पहली बार प्रदर्शित किया गया है. इसमें भूपेन खाखर, रंजनी शेट्टार, रतीश टी और शांतिबाई जैसे भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों भी हैं.

नीता अंबानी और ईशा अंबानी ने एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया

समारोह के अंतिम दिन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी ने ‘इंडिया इन फैशन: द इंपैक्ट ऑफ इंडियन ड्रेस एंड टेक्सटाइल्स ऑन द फैशनेबल इमेजिनेशन’ (India in Fashion: The Impact of Indian Dress and Textiles on the Fashionable Imagination) पुस्तक का अनावरण किया. यह रिजोली (Rizzoli) द्वारा प्रकाशित एक ब्यूटीफुल इलुस्ट्रेडेड कॉफी टेबल बुक है. यह अपॉनिमस कस्टम आर्ट एग्जीबिशन का एक एक्सटेंशन है, जो कार्यक्रम के दूसरे दिन दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहा.

आर्ट हाउस में अंबानी परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे.

इसके बाद ईशा अंबानी ने आर्ट हिस्टोरियन, लेखक और क्यूरेटर अमीन जाफर, फैशन और टेक्सटाइल डिजाइनर अनुराधा वकील, प्रसिद्ध फैशन पत्रकार और क्रिटिक सूज़ी मेनकस (Suzy Menkes) और संपादक व लेखिका प्रियंका खन्ना के साथ इसके अंशों को पढ़ा.

(डिस्क्लेमर- नेटवर्क18 और टीवी18 कंपनियां चैनल/वेबसाइट का संचालन करती हैं, जिनका नियंत्रण इंडिपेंडेट मीडिया ट्रस्ट करता है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र लाभार्थी है.)