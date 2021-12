Fabindia IPO: फैब इंडिया भी लाएगी आईपीओ, 4 हजार करोड़ जुटाने का टारगेट

Fabindia IPO News: पारंपरिक ड्रेस, होम डेकोर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनी फैब इंडिया (Fabindia) भी शेयर मार्केट में दस्तक देने जा रही है. फैब इंडिया जल्दी ही अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लॉन्च करेगी. कंपनी का इस आपीओ के जरिये करीब 4000 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है.

जानकारी के मुताबिक एथनिक वियर रिटेलर फैबइंडिया दिसंबर के अंत अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए मसौदा दस्तावेज दाखिल करेगा. कंपनी के शेयरधारकों ने शनिवार को एक आम बैठक में आईपीओ के प्रस्ताव (IPO proposal) को मंजूरी दी.

4,000 करोड़ का आईपीओ

फैबइंडिया ने अपने स्टोर नेटवर्क का विस्तार करने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए नई पूंजी में 250 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है. बताया जा रहा है कि 60 साल पुरानी कंपनी के कई निवेशक अपना हिस्सा भी बेचेंगे, जिससे आईपीओ का कुल आकार 3,800-4,000 करोड़ रुपये हो जाएगा. इसके मौजूदा शेयरहोल्डर जैसे अजीम प्रेमजी का निजी इक्विटी फंड प्रेमजी इन्वेस्ट अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेच सकते हैं.

यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड के हैं बड़े फायदे, जानें कैसे बनवाएं Health ID Card

चर्चा है कि कंपनी अपने आईपीओ के मैनेजमेंट के लिए SBI कैपिटल मार्केट्स, ICICI सिक्योरिटीज और जेपी मॉर्गन सहित कई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से बातचीत कर रही है. फैबइंडिया इस महीने के अंत तक आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर, मार्केट रेगुलेटरी SEBI के पास जमा करा सकती है.

कंपनी के ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और कंपनी अपने विस्तार के लिए तैयार है. फैबइंडिया के कुल कारोबार में ई-कॉमर्स बिक्री का 10-15 परसेंट योगदान देता है. कंपनी इसमें और विस्तार की तैयारी कर रही है.

ये लोग हैं शेयर होल्डर्स

फैबइंडिया के मौजूदा निवेशकों में किसानों और कारीगर के अलावा पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड (PI Opportunities Fund), बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (Bajaj Holdings and Investment Ltd), एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटीज (Axis New Opportunities), इंडिया 2020 फंड II लिमिटेड (India 2020 Fund II Ltd), कोटक इंडिया एडवांटेज फंड (Kotak India Advantage Fund), अजीम प्रेमजी (Azim Premji) का निजी इक्विटी फंड प्रेमजीइन्वेस्ट, इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी (Nandan Nilekani) और उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी (Rohini Nilekani), एक्सेंचर की प्रमुख रेखा मेनन और इंफो एज के संस्थापक संजीव बिखचंदानी कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग दिखाते हैं. कंपनी में प्रमोटरों की 49 फीसदी हिस्सेदारी है.

LIC IPO News: इस वित्त वर्ष में नहीं आएगा एलआईसी का आईपीओ, जानिए वजह

कारोबार का अनूठा मॉडल

फैबइंडिया एथनिक (ethnic wear) वियर यानी परंपरागत कपड़ों के लिए जाना जाता है. कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में नई उत्पाद श्रेणियों जैसे घर और जीवन शैली, पर्सनल केयर और जैविक भोजन जैसे फील्ड में भी प्रवेश किया है.

देश में सबसे बड़ा परिधान रिटेल आईपीओ (retail IPO) होने के अलावा फैबइंडिया सार्वजनिक होने वाली कुछ कंपनियों में से एक होगी, जिसका ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) पर एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है.

फैबइंडिया की अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है. इसका व्यवसाय मॉडल डिजाइन पर केंद्रित है. फैबइंडिया 50,000 से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों और 2,200 से अधिक किसानों और लगभग 10,400 सहयोगियों के साथ साझेदारी काम कर रही है. कई कारीगर और किसान परिवार फैबइंडिया के साथ पीढ़ियों से काम कर रहे हैं.