झटका : और महंगा हो जाएगा Biscuits खाना, FMCG कंपनियां बढ़ाने वाली हैं 10 फीसदी तक दाम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

FMCG Companies To Go For Price Hike: रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) की वजह से भी एफएमसीजी कंपनियों को झटका लगा है. उनका मानना है कि इसके चलते गेहूं, खाद्य तेल और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा. ऐसे में लागत का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालना जरूरी हो गया है.