महाराष्ट्र में सस्ती होगी शराब! विदेश से आई स्कॉच व्हिस्की पर एक्साइज ड्यूटी 50% कम

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने दूसरे देशों से इंपोर्ट या आयात की गई स्कॉच व्हिस्की (Scotch Whisky) पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) की दर में 50 प्रतिशत की कटौती की है. नए रेट लागू होने के बाद महाराष्ट्र में शराब के दाम (New rates of liquor in Maharashtra) अन्य प्रदेशों के बराबर हो जाएगा. अब विदेशी ब्रांड ब्लैक लेबल (Black Label), ग्लेनफिडिच (Glenfiddich), चिवस रीगल (Chivas Regal) और लागावुलिन 16 (Lagavulin 16) की कीमत लगभग 25 से 35 प्रतिशत तक कम हो जाएगी. सरकार के राजस्व में भी दोगुने से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है.