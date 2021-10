भूल गए हैं अपना EPFO UAN तो नो टेंशन, घर बैठे करें एक्टिवेट, जानें यहां

EPFO News: ईपीएफओ (EPFO) यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने हर सदस्य को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number- UAN) जारी करता है. यूएएन नंबर की मदद से आप अपने पीएफ खाते का बैलेंस और खाते से जुड़ी अन्य जानकारी चेक कर सकते हैं.

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर- यूएएन 12 डिजिट का होता है. यह एक स्थायी यानी परमानेंट नंबर होता है और एक ईपीएफओ सदस्य की पूरी लाइफ तक यही नंबर काम करता है.

बता दें कि कई बार नौकरी बदलने पर नई कंपनी नय बैंक अकाउंट खुलवा देती है. अगर आपने अपने सैलरी अकाउंट को ही यूएएन से लिंक कराया है और नई कंपनी में बैंक अकाउंट बदल गया, तो उसे यूएएन में भी जरूर अपडेट करा लें.

अगर आप अपना यूएएन नंबर भूल गए हैं तो इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाकर इस नंबर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं.

कैसे जानें अपना यूएएन (How to Know UAN)

– सबसे पहले वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं.– अब ‘Know You UAN’ लिंक पर क्लिक करें.– अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. मोबाइल नंबर के साथ captcha code भी दर्ज करें.– मोबाइल नंबर के वैरिफिकेशन के लिए आपके पास ओटीपी आएगा.– इस ओटीपी नंबर को दर्ज करें.– यहां अपना सदस्य आईडी और आधार या पिन नंबर सलेक्ट करें.– अब अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें.– इसमें Get Authorization Pin पर क्लिक करें.– इसके बाद EPFO में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर पिन आएगा.– पिन दर्ज करने के साथ ही UAN आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा.

इस तरह आपको आपको अपना यूएएन नंबर पता चल जाएगा, लेकिन यह एक्टिवेट नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अब आपको इसे एक्टिवेट करना होगा.

– ईपीएफ मेंबर के पोर्टल (EPFO Member portal) पर जाएं.– यहां “Activate UAN” पर क्लिक करें.– अब यूएएन, मेंबर आईडी, आधार या पैन में से किसी एक को सलेक्ट करें.– अब फिर से नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करानी होगी.– अब “Get Authorization PIN” पर क्लिक करें.– यहां आपको captcha code भी दर्ज करना होगा.– इसके बाद ईपीएफओ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पिन नंबर आएगा.– इस पिन को दर्ज करने के बाद “Validate OTP and Activate UAN” पर क्लिक करें.– इस तरह आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा.– आपके मोबाइल पर पासवर्ड आएगा.– इस पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए सदस्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं.