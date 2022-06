नई दिल्‍ली. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने और डिलिवरी सुविधा देने वाली स्विगी-जोमैटो जैसी कंपनियों को क्‍वालिटी वाला खाना पहुंचाने के सख्‍त निर्देश दिए हैं. FSSAI ने उपभोक्‍ताओं के हितों को ध्‍यान में रखते हुए इन एग्रीगेटर कंपनियों के लिए 1 जुलाई से नई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य बना दिया है.

FSSAI के मुताबिक, 1 जुलाई से स्विगी-जोमैटो जैसी कंपनियों को खाना डिलीवर करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस रेस्तरां या होटल का खाना वह डिलिवरी करते हैं, उस पर पोषक तत्वों की पूरी जानकारी हो. सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) को लिखे पत्र में FSSAI ने कहा है कि वे अपने मोबाइल ऐप सहित तमाम मंचों पर खाद्य वस्तुओं में उपस्थित कैलोरी, पोषक तत्वों की मौजूदगी और उसके दुष्प्रभावों से संबंधित जानकारी को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे. ऐसा करने से उपभोक्‍ता को बेहतर खाद्य उत्‍पाद चुनने में आसानी होगी.

ये भी पढ़ें – खाने के तेल की कीमतें घटा रहे बड़े ब्रांड, मदर डेयरी ने सरसों के तेल में 15 रुपये रुपये की कटौती

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

2020 से लागू हो रहा नया ले‍बलिंग नियम

FSSAI खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए वर्ष 2020 में लेबलिंग और आंकड़े प्रदर्शित करने वाले नियम लेकर आया था. अब इसे ई-कॉमर्स फूड कंपनियों पर लागू किया जा रहा है. इसी कड़ी में प्राधिकरण ने स्विगी-जोमैटो जैसी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने मोबाइल ऐप सहित सभी ऑनलाइन मंच पर पोषण संबंधी जानकारियां डिस्‍प्‍ले करने की व्‍यवस्‍था करें. इसका मकसद एक तो उपभोक्‍ताओं तक गुणत्‍तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाना है और दूसरा इसके दुष्‍प्रभावों के प्रति लोगों को सचेत करना है.

क्षेत्रीय निदेशक करेंगे मामले की निगरानी

FSSAI ने अपने सभी क्षेत्रीय निदेशकों से कहा है कि फूड डिलीवरी करने वाले ऑनलाइन मंचों पर इन दिशा-निर्देशों के पालन की निगरानी की जानी चाहिए. FSSAI का स्‍पष्‍ट निर्देश है कि 1 जुलाई, 2022 से ’Display of Information in Food Service Establishments (Labelling and Display) Regulations 2O2O का सख्‍ती के साथ पालन किया जाना चाहिए. इसके तहत पोषक तत्‍वों, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों और उसके नुकसान की पूरी जानकारी डिस्‍प्‍ले होना जरूरी है.

ये भी पढ़ें – तेजी के बाद भी इश्यू प्राइस से नीचे चल रहा Zomato का शेयर, क्या करना चाहिए निवेशकों को?

जोमैटो बोली- हम अपने पार्टनर के साथ संपर्क में

ऑनलाइन खाना ऑर्डर लेने और डिलीवर करने वाली प्रमुख कंपनी जोमैटो के प्रवक्‍ता ने कहा कि हम पहले से ही इन नियमों का पालन कर रहे हैं. हमारे साथ जुड़े रेस्‍तरां अभी तक स्‍वैच्‍छा से खाद्य उत्‍पादों की पोषकता और उसके नुकसान की जानकारी दे रहे हैं. अब हम उनसे इन जानकारियों को अनिवार्य रूप से साझा किए जाने को लेकर संपर्क कर रहे हैं. इस कदम से हमारे ग्राहकों को सभी जरूरी जानकारियां मिल सकेंगी. स्विगी ने फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं दिया है.