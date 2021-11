Go Fashion IPO- आज से खुल रहा यह आईपीओ, ₹690 है प्राइस बैंड, जानें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं?

Go Fashion IPO: विमंस वियर ब्रांड Go Colors चलाने वाली कंपनी गो फैशन का आईपीओ (Go Fashion IPO ) आज यानी 17 नवंबर को खुल रहा है. Go Fashion ने 1014 करोड़ रुपए का इश्यू लॉन्च किया है. इसका प्राइस बैंड 655-690 रुपए है. कंपनी का इश्यू 22 नवंबर को बंद होगा. Go Fashion के IPO में 125 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 12,878,389 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे जाएंगे.