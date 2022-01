महज 926 रुपये भरें उड़ान, Go First का घरेलू उड़ानों पर Republic Day ऑफर

Go First Airlines Republic Day Offer: होली-दीपावली की तरह ही गणतंत्र दिवस भी अब तमाम कंपनियों के लिए सेल इवेंट हो गया है. रिपब्लिक डे के मौके पर कंपनियों अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को शानदार ऑफर देती हैं. मार्केटिंग की दुनिया में विमानन कंपनियां भी पीछे नहीं हैं.

प्राइवेट एविएशन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए सस्ती हवाई टिकट का ऑफर लेकर आई है. गो फर्स्ट ने रिपब्लिक डे के मौके पर Right to Fly नाम से एक ऑफर शुरू किया है. राइट टू फ्लाई ऑफर के तहत ग्राहकों के बेहद सस्ते में हवाई यात्रा करने का मौका मिल रहा है.

गो फर्स्ट का रिपब्लिक डे ऑफर

Go First एयरलाइन के Republic Day Offer के तहत हवाई टिकट की शुरुआत महज 926 रुपये से हो रही है. कंपनी ने इस ऑफर राइट टू फ्लाई यानी उड़ने का अधिकार नाम दिया है. इस ऑफर का फायदा लेने के लिए 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच टिकट करवानी होगी. इन दिनों में आप 11 फरवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक की फ्लाइट बुक करा सकते हैं. इस टिकट के साथ यात्रा करने पर आप 15 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. यह ऑफर एकतरफा उड़ान पर है.

सिर्फ घरेलू टिकटों पर छूट

गोफर्स्ट के अनुसार Republic Day Offer सिर्फ घरेलू टिकटों पर मिलेगी. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर कोई छूट नहीं है. इस छूट का फायदा आपको कंपनी की वेबसाइट समेत कहीं से भी टिकट बुक कराने पर मिल जाएगा. इस ऑफर के तहत ग्रुप बुकिंग नहीं की जा सकती है और ना ही ऑफर के साथ इसे जोड़ा जा सकता है.

फ्लाइट बदलने नहीं लगेगा चार्ज

Go First एयरलाइन के Republic Day Offer के तहत टिकट बुक कराते हैं तो यात्रा से तीन दिन पहले तक बिना किसी अतिरिक्त फीस के आप अपनी फ्लाइट टिकट रीशेड्यूल करवा सकते हैं. अगर आप टिकट कैंसल करवाना चाहते हैं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज चुकाना होगा.