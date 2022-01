IT कंपनियों के शेयर खरीदने और होल्ड करने की सलाह दे रहीं बड़ी ब्रोकरेज फर्म, जानिए स्टॉक्स के नाम

IT Stocks To Buy : कोरोना काल में आईटी कंपनियों (IT Companies) के शेयर्स में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है. ग्रोथ की यही रफ्तार इस साल भी नजर आ सकती है. अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस विभिन्न आईटी कंपनियों को अपना पंसदीदा मान रही हैं और वे इनमें निवेश करने की सलाह दे रही हैं.