हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी! फ्लाइट से सफर करना पड़ सकता है सस्ता, जानिए क्या है वजह?

ATF prices slashed by Rs 3,302.23/kL in Delhi- एयरलाइंस को बेचे जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) या जेट फ्यूल की कीमतों (Fuel rate) में संशोधन किया गया है और ये बदलाव आज से प्रभावी होंगे. दिल्ली में एटीएफ की कीमत (ATF price in delhi) 3,302.25 रुपये प्रति किलोलीटर घटाकर 77,532.79 रुपये प्रति किलोलीटर या 817.37 डॉलर प्रति किलोलीटर कर दी गई है.