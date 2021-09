6.5 करोड़ नौकरीपेशा के लिए बड़ी खुशखबरी, PF खाते में इस दिन आएगा ब्याज का पैसा, यहां चेक करें बैलेंस

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर के लिए खुशखबरी है. माना जा रहा है कि EPFO मेंबर्स को जल्द ही पीएफ पर ब्याज मिलने वाला है. EPFO दिवाली से पहले PF का ब्याज खाते में ट्रांसफर कर सकता है. बता दें कि EPFO के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को PF के ब्याज का इंतजार है. ऐसे में दिवाली से पहले सरकार की तरफ से उन्हें बड़ा तोहफा मिल सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि सरकार की तरफ से जब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में महंगाई भत्ता आएगा और उसी वक्त EPFO ब्याज भी खातों में ट्रांसफर करने वाला है.

सरकार देगी मंजूरीबता दें कि EPFO के सेंट्रल बोर्ड ने 8.5% ब्याज देने का फैसला किया है. EPFO ने 8.5% ब्याज पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी मांगी है. अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से जल्दी ही इस पर मुहर लगा दी जाएगी. फिस्कल ईयर 2020-2021 के लिए EPFO को जैसे ही वित्त मंत्रालय से 8.5% ब्याज पर मंजूरी मिलेगी वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर देगा.ऐसी उम्मीद है कि ये पैसा दिवाली तक आ जाएगा.

कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस (How to check my PF Balance?)

1. SMS के जरिए- अगर आपका UAN नंबर EPFO के पास रजिस्टर्ड है तो आपके PF के बैलेंस की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी. इसके लिए आपको 7738299899 पर EPFOHO लिखकर भेजना होगा.आपके PF की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी. अगर आपको हिंदी भाषा में जानकारी चाहिए तो EPFOHO UAN लिखकर भेजना होगा. पीएफ बैलेंस जानने की यह सेवा अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलगू, तमिल, मलयालम और बंगाली में मिल रही है.पीएफ बैलेंस के लिए जरूरी है कि आपका UAN, बैंक अकाउंट, पैन (PAN) और आधार (AADHAR) से लिंक होना जरूरी है.

2. मिस्ड कॉल से जानें बैलेंस- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देना होगा. इसके बाद EPFO के मैसेज के जरिए PF की डिटेल मिल जाएगी. यहां भी आपका UAN, पैन और आधार लिंक होना जरूरी है.

3. वेबसाइट के जरिए- ऑनलाइन अपना बैलेंस देखने के लिए EPF पासबुक पोर्टल पर विजिट करें. इस पोर्टल पर अपना UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें. इसमें Download/View Passbook पर क्लिक करें और फिर आपके सामने पासबुक खुलेगा जिसमें बैलेंस देख सकते हैं.