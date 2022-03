नई दिल्‍ली. तकनीकी क्षेत्र की दिग्‍गज कंपनी Google ने अब वर्क फ्रॉम से वर्क फ्रॉम ऑफिस (Work From Home to Work From Office) की ओर लौटना शुरू कर दिया है. कंपनी ने 4 अप्रैल से अपने कर्मचारियों को वापस ऑफिस आकर काम करने का निर्देश जारी किया है.

Google के वाइस प्रेसिडेंट जॉन केसी ने कर्मचारियों को लिखे ई-मेल में कहा है कि पिछले दो साल काफी लंबे और चुनौती भरे रहे. सुरक्षा कारणों को देखते हुए हमारे अधिकतर कर्मचारी घर से ही काम करते रहे. अब कोरोना संक्रमण की दर भी कम हो गई है और सुरक्षा उपायों को भी पुख्‍ता कर लिया गया है. लिहाजा अमेरिका के Bay Area सहित तमाम लोकेशन पर स्थित Google के कर्मचारी अब ऑफिस आकर काम करेंगे.

ये भी पढ़ें – Stock Market : सेंसेक्‍स खुलते ही 700 अंक टूटा, निफ्टी भी 202 अंकों के नुकसान पर

Hybrid वर्क कल्‍चर पर रहेगा जोर

Google ने वर्क फ्रॉम ऑफिस नियम लागू तो कर दिए हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए Hybrid work week काकांसेप्‍ट रखा जाएगा. इसके तहत कर्मचारी सप्‍ताह में तीन दिन ऑफिस आकर काम करेंगे और शेष दो दिन घर से ही काम करने की छूट रहेगी. इसका मतलब है कि कंपनी Work From Home और Work From Office दोनों ही कल्‍चर को साथ लेकर चलेगी.

अन्‍य देशों के लिए क्‍या निर्देश

केसी ने कहा है कि अमेरिका के विभिन्‍न लोकेशन पर स्थित ऑफिस में कर्मचारी लौट आएंगे, जबकि अन्‍य देशों में स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों को वापस बुलाने से पहले वहां की लोकल कंडीशन को देखा जाएगा. कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने से पहले यह तय किया जाना चाहिए कि वे पूरी तरह वैक्‍सीनेटेड हों और सेहत पर कोई बुरा प्रभाव न दिख रहा हो.

ये भी पढ़ें – Compound Interest का जादू! जानें कैसे छोटे से निवेश को भी लाखों में बदल देगा

कैफे-रेस्‍तरां खुलेंगे, जांच-मास्‍क से छूट

केसी ने कहा है कि कर्मचारियों की वापसी के साथ ऑफिस एरिया में मौजूद कैफे और रेस्‍तरां को भी खोल दिया जाएगा, ताकि उन्‍हें पूरा माहौल उपलब्‍ध कराया जा सके. इसके अलावा अब कर्मचारियों को अनिवार्य टेस्टिंग से भी छूट दी जाएगी. सबसे बड़ी बात ये है कि कर्मचारियों के लिए ऑफिस एरिया में अब मास्‍क पहनना भी जरूरी नहीं होगा.

ये भी पढ़ें – Petrol Diesel Prices Today: मेट्रो सिटीज में नहीं पर आपके शहर में बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज का ताजा रेट

कर्मचारियों को मिल रहा Work From Home का एक्‍सटेंशन

केसी ने कहा कि जो कर्मचारी अभी ऑफिस नहीं लौटना चाहते, उनके Work From Home के एक्‍सटेंशन पर भी विचार किया जा रहा है. दुनियाभर में काम कर रहे कंपनी के करीब 1,56,500 फुल टाइम कर्मचारियों में से 14 हजार को नई लोकेशन पर भेजा गया है अथवा उन्‍हें पूरी तरह घर से काम करने की छूट दी गई है. ट्रांसफर या एक्‍सटेंशन की मांग वाले 85 फीसदी अप्‍लीकेशन को मंजूर कर लिया गया है.