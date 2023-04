Google का ये फीचर इंडिया में आया तो सस्ते हवाई टिकट की पूरी गारंटी मिलेगी, वर्ना पैसा वापस मिलेगा!

नई दिल्लीः घूमने-फिरने का शौक रखने वालों के लिए गूगल ने 3 नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं. ये फीचर्स ट्रैवलर्स को होटल बुक करने, किसी शहर के अट्रैक्शन खोजने में मदद करेंगे. लेकिन सबसे स्पेशल फीचर फ्लाइट्स की टिकट बुकिंग के लिए बना प्राइस गैरंटी फीचर है. ये फीचर ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों को फ्लाइट की टिकट सबसे कम कीमत पर मिले. गूगल का प्राइस गैरंटी फीचर हर दिन फ्लाइट्स की कीमतों को मॉनिटर करता है और बुकिंग से लेकर फ्लाइट के दिन तक अगर किसी भी पॉइंट पर टिकट की कीमत कम होती है, तो गूगल का ये फीचर सुनिश्चित करेगा कि सबसे कम कीमत और बुकिंग चार्ज के बीच का डिफरेंस आपको लौटा दिया जाए.

उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए आपने मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट्स चेक कीं. 25 मई की एक फ्लाइट पर आपको प्राइस गैरंटी बैज लगा मिला. इसका मतलब है कि गूगल के हिसाब से इस फ्लाइट की कीमत इससे कम नहीं हो सकती है. अब अगर आपने वो फ्लाइट बुक कर ली और किसी भी कारण से अगर 25 से पहले टिकट की कीमत कम होकर 4500 हो गई. तो 500 रुपये का जो अंतर आया है, वो गूगल आपको गूगल पे के जरिए लौटा देगा.

अभी जब आप गूगल पर फ्लाइट सर्च करते हैं तो गूगल हर फ्लाइट की लिस्ट आपको निकालकर देता है. इसके साथ बताता है कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे है, कौन से दिन है, उसकी टिकट कितने की है. जब आप अपनी फ्लाइट चुनते हैं तो गूगल इसके बाद एक और लिस्ट खोलकर सामने रख देता है. ये लिस्ट होती है उन वेबसाइट्स की जहां पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं. संभावना है कि कुछ दिनों में गूगल इनके साथ ही बुक विद गूगल का ऑप्शन भी दिखाएगा. इस ऑप्शन को चुनकर आप गूगल से ही टिकट बुक कर सकेंगे और प्राइस का अंतर गूगल आपको लौटा देगा.

फिलहाल गूगल का ये फीचर अमेरिका के अलास्का, स्पिरिट और हवाइयन एयरलाइंस की अमेरिका से निकलने वाली फ्लाइट्स पर लागू हुआ है. गूगल ने इसे एक पायलट प्रोग्राम बताया है, जो अगर सफल होता है तो इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है.

फोन पर होटल्स खोजना होगा आसानगूगल ने मोबाइल पर होटल्स खोजने को और आसान बनाने के लिए भी नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है. फोन पर अगर आप कोई होटल सर्च करेंगे तो उसके See More ऑप्शन में जाकर आप होटल की फोटोज़ स्वाइप कर-करके देख पाएंगे. आप इस होटल को सेव करके दूसरा होटल ब्राउज़ कर पाएंगे. और फिर सारे सेव किए होटल्स की डिटेल्स और फोटोज़ दोबारा देखकर आप अपनी पसंद का होटल बुक कर सकते हैं.

जब आप किसी शहर में घूमने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? गूगल पर सर्च करते हैं ‘Things to do in xyz place.’ गूगल इस फीचर को और आसान बनाने जा रहा है. गूगल पर सर्च करते ही, लिस्ट तो खुलेगी ही. साथ में लिस्टिंग में ही उस एक्टिविटी में खर्चा कितना होगा ये भी आपको दिख जाएगा. अभी केवल ये दिखता है कि कौन-कौन सी जगहों पर जा सकते हैं या कौन-कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं और उनकी रेटिंग कितनी है. अपडेट के बाद इन सबकी कीमत भी गूगल पर ही दिख जाएगी.

इनके साथ ही गूगल का प्लान है कि वो एक्स्ट्रीम हीट अलर्ट्स भी लॉन्च करेगी. ताकि हीट वेव की जानकारी देकर लोगों को अलर्ट किया जा सके.