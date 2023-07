जुलाई 13 को HDFC Ltd ने अपने शेयर की खरीद-फरोख्‍त बंद कर दी. जुलाई 12 को शेयरधारकों को अलॉटमेंट की रिकॉर्ड डेट थी. वर्तमान में देखा जाए तो मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन है.

नई दिल्‍ली. कहते हैं न ‘एकता में बड़ी ताकत है’ और यह बात देश के HDFC बैंक ने सच करके भी दिखा दी. इस महीने की शुरुआत में HDFC Ltd का HDFC Bank में मर्जर होने के बाद यह बैंक काफी बड़ा हो गया है. इतना कि इसने अमेरिका के मॉर्गन स्‍टैनली, गोल्‍डमैन सॉक्‍स और बैंक ऑफ चाइना को भी पीछे छोड़ दिया. HDFC Bank का मार्केट कैपिटल 100 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है, जो अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बैंक बन चुका है.

दरअसल, जुलाई 13 को HDFC Ltd ने अपने शेयर की खरीद-फरोख्‍त बंद कर दी. जुलाई 12 को शेयरधारकों को अलॉटमेंट की रिकॉर्ड डेट थी. बीते शुक्रवार को बैंक ने 3.11 अरब से ज्‍यादा इक्विटी शेयरों को HDFC Ltd के शेयरधारकों को 1 रुपये फेस वैल्‍यू के साथ अलॉट कर दिया. इस तरह, HDFC Ltd के शेयरधारकों को 25 शेयरों के बदले HDFC Bank के 42 शेयर आवंटित किए गए.

सबसे बड़ा बैंक कौन

वर्तमान में देखा जाए तो मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन है, जिसकी पूंजी 438 अरब डॉलर है. इसके बाद 232 अरब डॉलर के साथ बैंक ऑफ अमेरिका का नंबर आता है, जबकि तीसरे पायदान पर 224 अरब डॉलर के साथ China ICBC है. 1 जुलाई को HDFC Bank अपनी पैरेट कंपनी HDFC Ltd में मिल गया और सोमवार को नई बनी कंपनी ने पहली बार अपने शेयरों की ट्रेडिंग की है.

शेयरों की संख्‍या भी बढ़ गई

मार्केट पूंजी के लिहाज से सोमवार को बैंक का कैपिटलाइजेशन बढ़कर 150 अरब डॉलर पहुंच गया और यह मॉर्गन स्‍टेनली जैसे अमेरिका के दिग्‍गज बैंक से भी कहीं आगे निकल गया. मर्जर के साथ बैंक के शेयरों की संख्‍या भी काफी बढ़ गई है. पहले जहां 5 अरब 59 करोड़ 17 लाख 98 हजार 806 शेयरों में ही बिक्री होती थी, वहीं अब यह बढ़कर 7 अरब 53 करोड़ 75 लाख 69 हजार और 464 शेयर हो चुके हैं.

देश की तीसरी बड़ी कंपनी

HDFC Bank ने इस सप्‍ताह के पहले कारोबारी सत्र में जब मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की तो BSE पर उसका कैपिटलाइजेशन तीसरे नंबर पर पहुंच गया. इससे आगे सिर्फ दो ही कंपनियां हैं, पहली रिलायंस इंडस्‍ट्रीज (Reliance Industries) जिसकी बाजार पूंजी 18.6 लाख करोड़ है और दूसरे नंबर पर 12.9 लाख करोड़ रुपये के साथ टीसीएस (TCS) का नंबर आता है.