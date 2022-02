बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने दी ये 2 शेयर खरीदने की सलाह, 15% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद

नई दिल्ली. ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटी (HDFC Securities) ने अगले 3 महीने के नजरिए से निवश करने के लिए दो स्टॉक सुझाए हैं. ब्रोकरेज फर्म इन दोनों स्टॉक्स पर बुलिश है और ये दोनों अगले 3 महीनों में लगभग 13-18 प्रतिशत का रिटर्न दे सकते हैं. यह रिटर्न बैंक के रखे पैसे के मुकालबे 10 गुणा अधिका है. हालांकि शेयर बाजार में जमा पूंजी पर जोखिम भी रहता है. एक स्टॉक का नाम टीवी टुडे नेटवर्क (T.V. Today Network Ltd) है तो दूसरा मोतीलाल ओसवाल फिनांशियल सर्विसेज (Motilal Oswal Financial Services Ltd) है.

बुधवार को HDFC Securities ने इन दोनों शेयर्स को रिकमंड किया है. बुधवार को टीवी टुडे नेटवर्क (T.V. Today Network Ltd) का शेयर 404.15 रुपये पर बंद हुआ और मोतीलाल ओसवाल फिनांशियल सर्विसेज (Motilal Oswal Financial Services Ltd) का शेयर 935.80 रुपये पर बंद हुआ है.

ये भी पढ़ें – Paytm बिना गारंटी दे रहा है 5 लाख रुपये का लोन, लेने के लिए क्या करना होगा? जानिए

टीवी टुडे नेटवर्क का टारगेट – 475 रुपये

अपनी पहली टेक्निकल कॉल में ब्रोकरेज फर्म ने टीवी टुडे नेटवर्क का शेयर ₹407.10 पर खरीदने की सलाह दी है. इसका टारगेट 475 रुपये दिया गया है. हालांकि फर्म ने इसके लिए 379 रुपये का स्टॉपलॉस भी दिया है. एचडीएफसी सिक्योरिटी अगले तीन महीने में इसके 17.53% ऊपर जाने की उम्मीद रखती है.

ये भी पढ़ें – जोमैटो, पेटीएम और नायका के शेयर्स का क्या करें? जानिए क्‍या कहते हैं एनालिस्‍ट

मोतीलाल ओसवाल फिनांशियल सर्विसेज का टारगेट – 1061 रुपये

इसके अलावा एचडीएफसी सिक्योरिटी (HDFC Securities) ने बुधवार को ही मोतीलाल ओसवाल फिनांशियल सर्विसेज (Motilal Oswal Financial Services Ltd) का शेयर खरीदने की सलाह दी है. इसे 939.60 रुपये पर खरीदने की राय दी गई थी. फिलहाल ये शेयर 935.80 रुपये पर खड़ा है. इसके लिए 1061 रुपये का टारगेट दिया गया है, जोकि इसके रिकमेंडेड प्राइस से 13.38% ऊपर है. इसके लिए 868 रुपये का स्टॉपलॉस दिया गया है. यह भी एक टेक्निकल कॉल है.

(Disclaimer: यहां बताए गए स्‍टॉक्‍स ब्रोकरेज हाउसेज की सलाह पर आधारित हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से परामर्श कर लें. आपके किसी भी तरह के लाभ या हानि के लिए News18 जिम्मेदार नहीं होगा.)