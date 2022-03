नई दिल्‍ली. वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) पर पड़े इनकम टैक्‍स छापे (IT Raid On Heromotocrop) में कई वित्‍तीय हेरफेर मिले हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इनकम टैक्स की रेड (IT Raid) में हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा में संदेहास्पद जानकारियां आयकर विभाग को मिली है. इस मामले में हीरो मोटोकॉर्प ने अभी तक कोई स्‍पष्‍टीकरण जारी नहीं किया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा चार दिन तक चला था. इसमें हीरो मोटोकॉर्प से जुड़े परिसरों में जांच की गई थी और कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मुंजाल (Heromotocorp Chairman Pawan Munjal) के दिल्ली सहित कुछ अन्‍य जगह स्थित की तलाशी ली गई थी. आयकर विभाग ने हीरो मोटोकॉर्प से जुड़े 40 ठिकानों पर रेड की थी.

1,000 करोड़ का हेरफेर

सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया कि आयकर विभाग ने 23 मार्च से 26 मार्च तक हीरो मोटोकॉर्प के परिसरों पर छापे मारे थे. इसमें कंपनी द्वारा 1,000 करोड़ रुपये का हेरफेर करने का पता चला है. कंपनी के अकाउंट में इसे खर्च के रूप में दिखाया गया था, जबकि असल में इसे खर्च नहीं किया गया था.

फॉर्म हाउस खरीदने में ब्‍लैकमनी का प्रयोग

समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से मनीकंट्रोल पर छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिल्ली के छतरपुर में 100 करोड़ रुपये से ज्‍यादा कीमत के फॉर्म हाउस की खरीद की भी जानकारी मिली है. मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक, टैक्स बचाने के लिए फॉर्महाउस की असली कीमत छुपाई गई है. यही नहीं इसे खरीदने में करीब 100 करोड़ रुपये के काले धन का प्रयोग हुआ है.

शेयरों में आई गिरावट

इस साल की शुरूआत से ही दबाव में चल रहे हीरोमोटोकॉर्प के शेयरों में बड़ी गिरावट आई. कंपनी का शेयर 29 मार्च, मंगलवार को 6.68 फीसदी गिरकर 2,219 रुपये (Heromotocorp Share Price) पर बंद हुआ. वर्ष 2022 में हीरोमोटोकॉर्प का शेयर अब तक 10 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है.

कंपनी ने छापे को बताया रूटीन जांच

जैसे ही आयकर विभाग ने हीरो मोटोकॉर्प के परिसरों पर छापामार शुरू की थी तो 23 मार्च को कंपनी ने बयान जारी कर कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके कार्यालयों और घर पर जांच की है. यह रूटीन इनक्वायरी है.

बयान में कहा गया था,- ” आयकर विभाग के अफसरों ने बुधवार को दिल्ली और गुरुग्राम में हमारे दो कार्यालयों का दौरा किया. हमारे चेयरमैन एवं सीईओ डॉ. पवन कुमार मुंजाल के घर पर भी वे गए हैं. हमें बताया गया है कि यह रूटीन इनक्वायरी है, जो वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले असामान्य नहीं है.”