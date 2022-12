How To Apply For Blue Aadhar: अब घर बैठे बनवाएं नीला आधार कार्ड, ऑनलाइन ऐसे भरें फॉर्म

नई दिल्ली. क्या आप जानते हैं आप नीले आधार कार्ड (How To Apply For Blue Aadhar ) को घर बैठे बना सकते है. कुछ लोग शायद नीले आधार कार्ड के बारे में नहीं जानते होंगे. तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है. हमारे देश में सभी लोगों का आधार कार्ड बनवाना जरुरी नियम है. इसलिए बच्चों का भी आधार कार्ड बनता है. पांच साल से छोटे बच्चों के आधार कार्ड का रंग नीला होता है. इसीलिए उसे नीला आधार कार्ड या बाल आधार कार्ड कहा जाता है. जिसे बनाने के लिए ज्यादा जानकारियों की भी आवश्यकता नहीं होती और न ही बायोमेट्रिक की जरूरत होती है. इसलिए इसे आप आसानी से घर बैठे बना सकते हैं.

UIDAI ने बनाई प्रक्रिया आसानयूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने पांच साल से छोटे बच्चे के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है. पहले इसे लिए जन्म प्रमाण पत्र का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी आप अपने बच्चे का आधार कार्ड घर बैठे बनावा सकते हैं.

इस प्रक्रिया का करें पालन-सबसे पहले आपको आधिकारिक साईट www.UIDAI.gov.in पर जाना होगा.-इसके बाद आधार कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.-अब बच्चे का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारियां भरनी होगी.-अब आपको बच्चे के जन्म का स्थान, पूरा पता, जिला और राज्य की जानकारी भी भरनी होगी.-ऑनलाइन इस प्रक्रिया को करने के बाद बस आधार कार्ड लेने के लिए आपको UIDAI के सेंटर जाना होगा.

-इसके लिए आप चाहे तो पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. अपॉइंटमेंट लेने के लिए फिक्स अपॉइंटमेंट के विकल्प पर जाएं.-अब आप उस तारीख और समय और अपने नजदीकी UIDAI के सेंटर का चयन करें.-अब बच्चे का नाम, जन्मतिथि जैसी सारी जानकारियां अच्छे से पढ़े और फिर फॉर्म सबमिट करें.