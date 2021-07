हर दिन केवल 416 रुपये बचाकर आप बन सकते हैं करोड़पति, जानिए इस सरकारी स्कीम के बारे में सबकुछ?

नई दिल्ली. कहते हैं न बूंद-बूंद से सागर भरता है, ठीक इसी तरह थोड़े-थोड़े पैसे बचाकर आप करोड़ों की रकम (Earn money) बना सकते हैं. यानी कि अगर आप करोड़पति बनने का सपना (How to become a Crorepati?) देख रहे हैं तो आपका यह सपना पूरा हो सकता है. बशर्तें, आपमें निवेश आदत होनी चाहिए. जी हां.. आज हम आपको एक ऐसी बचत योजना (Small Savings scheme) के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप कम रकम जमा करके करोड़ों का फंड तैयार कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) की. बता दें कि यह सरकार द्वारा चलाई जा रही स्माल सेविंग स्कीम है जिसको लेकर निवेशकों को कोई जोखिम नहीं रहता है.

ब्याज दरों में सरकार ने नहीं किया है बदलाव

केंद्र सरकार ने सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजना (Small Savings) की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के इकोनॉमिक अफेयर्स डिमपार्टमेंट ने बताया कि वित्‍त वर्ष 2020-21 के दूसरी तिमाही यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर की अवधि के लिए अलग-अलग स्‍माल सेविंग्‍स स्‍कीम की ब्‍याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मौजूदा समय में PPF खाते पर 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर दी जा रही है. बता दें कि यह पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है. इसे आप हर पांच साल में बढ़ा सकते हैं. यह लंबी अवधि के लिए बेहतर इनवेस्टमेंट प्लान है.

कैसे बनेगा 1 करोड़ का फंड

अगर आप मोटे तौर पर एक वर्ष में लगभग 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, जो कि लंबे समय के लिए प्रति माह लगभग 12,500 रुपये है, तो आप अपने निवेश को 1 करोड़ रुपये में बदल सकते हैं. फिलहाल सरकार पीपीएफ खाते पर 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज देती है. योजना में निवेश कम से कम 15 साल के लिए किया जाता है. इसलिए, अगर आप 15 साल के लिए हर महीने 12,500 रुपये का निवेश करते हैं, तो यह मैच्योरिटी के समय 40,68,209 रुपये हो जाएगा. कुल निवेश 22.5 लाख रुपये और ब्याज 18,18,209 रुपये होगा.

25 साल में बन जाएंगे करोड़पति

करोड़पति बनने के लिए आप PPF Scheme में पैसा निकालने के बजाय और दस साल तक निवेश जारी रख सकते हैं. जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसमें आप 15 साल बाद 5-5 साल करके अपना निवेश बढ़ सकते हैं. मैच्योरिटी के बाद अगले पांच साल में आपका निवेश 66,58,288 रुपये हो जाएगा. अगले पांच साल में यह आंकड़ा करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा. यानी कि अगर आप लगातार 25 साल तक हर महीने 12,500 रुपये इनवेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,03,08,015 रुपये का फंड बना सकते हैं. यानी रोजना अगर आप 416 रुपये बचाते हैं तो पीपीएफ के जरिए आप 25 साल में करोड़पति बन जाएंगे.