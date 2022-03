Money Making Tips: आप भी बन सकते हैं करोड़पति, बस करना होगा छोटा सा काम

How to Become Crorepati: हर किसी सपना होता है मनी-मनी. हर कोई चाहता है कि उनके पास इतना पैसा हो जिससे जीवन के तमाम सुख-साधन हों, मुसीबत के समय किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े. बच्चों का लालन-पालन अच्छे तरीके से हो जाए और बुढ़ापा चैन से कटे. इस सपने को साकार करने के लिए आदमी दिन-रात कड़ी मेहनत करता है. पाई-पाई इकट्ठा करता है. इसके बाद भी बहुत से लोगों का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है.

रईस बनना आसान नहीं है. एक दिन में इस मुकाम को हासिल नहीं किया जा सकता. वर्षों की कड़ी मेहनत और प्लानिंग से ही कोई आदमी अपने सपने साकार कर सकता है.

अगर आप करोड़पति बनने के अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इसके लिए कड़ी मेहनत और प्लानिंग बहुत जरूरी है. इस प्लानिंग में आपको छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा. आपको अपनी कमाई बढ़ानी होनी साथ ही एक-एक पाई बचानी होगी.

बचत और निवेश

सबसे पहले बचत की आदत डालें. जितना जल्दी हो सके बचत करना शुरू कर दें. जैसे ही कमाई हो, उसमें से एक हिस्सा फौरन बचत के लिए अलग हटा दें. फिर बचे हुए पैसों से घर का बजट बनाएं. अपनी बचत को अलग-अलग जगह निवेश करें. वेतनभोगी कर्माचारियों को महीने के पहले हफ्ते में सैलरी मिल जाती है. इसलिए इन्वेस्टमेंट प्लान भी इसी हफ्ते का तैयार करें. कोशिश करें की कुल कमाई का कम से कम 10 फीसदी निवेश के लिए इस्तेमाल करें.

घर का बजट

घर का बजट बनाने की आदत डालनी होगी. इससे ये पता चलता रहेगा कि किन मदों पर फालतू पैसा खर्च हो रहा है. इस तरह से आप निश्चित ही हर महीने होने वाले घर खर्च में भी बचत कर सकते हैं. खर्चों पर कंट्रोल करें. कर्ज से बचे. छूट या ऑफर के लालच में पड़कर फालतू का सामान खरीदने से बचें.

इमरजेंसी फंड

इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर रखें. क्योंकि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. इन हालात से निकलने में इमरजेंसी फंड काम आता है. विषम परिस्थितियां भले ही थोड़े दिन की हों, लेकिन इनका असर पूरे जीवन चक्र पर पड़ता है. अगर इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो जो पैसा आप अपने सपनों को साकार करने के लिए बचा रहे हैं, खत्म हो जाएगा. आपका निवेश हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाकर जरूर रखें.

अगर आपका एक महीने का खर्च 50,000 रुपये हैं तो आपके पास 3 लाख रुपये का इमरजेंसी फंड होना चाहिए. निवेश के साथ-साथ इमरजेंसी फंड में भी पैसा जमा करते रहें. यह फंड बनाने से फायदा यह होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके कितने खर्चे हैं और आपके पास हमेशा उनके लिए पर्याप्त पैसा रहेगा.

इन्वेस्टमेंट से इनकम

निवेश ऐसा होना चाहिए जिससे आमदनी होती रहे. अगर आपका कोई फंड मैच्योर (Mature Fund) हो गया है, कारोबार से या फिर अतिरिक्त मेहनत से अलग से कुछ पैसा मिला है तो उसे कहीं निवेश कर दें.