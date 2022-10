घर बैठे बदलें अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर, जानें पूरा प्रॉसेस

नई दिल्ली. आज के टाइम में मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट (Bank Account) में रजिस्टर्ड (Mobile Number Register) कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे अकाउंट से जुड़ी छोटी-बड़ी चीज़ों का अपडेट मिलता रहता है. लेकिन कई बार आपके रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कुछ दिक्कत आ जाती है या किसी कारण से ये बंद हो जाता है. ऐसे में आपको इसे तुरंत बदलवा लेना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल बहुत से बैंकिंग फ्रॉड (banking fraud) फर्जी मोबाइल नंबर के ज़रिए किए जा रहे हैं.

इसके लिए कई प्रोसेस हैं जिसे आप अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं जैसे कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की बात करें तो यह पुराने व नए मोबाइल नंबर के जरिए, एटीएम की मदद से नेट बैंकिंग के जरिए और बैंक कांटैक्ट सेक्टर से नंबर बदलने का विकल्प है. तकरीबन हर बैंकों में लगभग समान प्रकार के तरीके हैं.

घर बैठे बदलें मोबाइल नंबर

>>अगर आपके पास नेट बैंकिंग अकाउंट है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर बदल सकते हैं.>>उदाहरण के तौर पर अगर SBI की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक की नेट बैंकिंग वेबसाइट www.onlinesbi.com पर जाना होगा. इसके बाद जब आप अपना अकाउंट लॉगइन करते हैं तो यहां आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा.>>इसके बाद पर्सनल डिटेल पर क्लिक करें. यहां आपको अपना भारतीय स्टेट बैंक प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा.>>इसे सबमिट करने पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पुराना नंबर दिखाई देगा जिसमें मोबाइल नंबर बदलने का ऑप्शन भी दिखाई देगा.>>इस निर्देश का पालन करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर बदलना होगा.

ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन

>> अगर आपके पास नए और पुराने दोनों मोबाइल नंबर हैं तो आप By OTP on both the Mobile Number का विकल्प चुनें और Proceed पर क्लिक करें.>> जिस खाते का डेबिट कार्ड आपके पास है, वह अकाउंट चुनें.>> एक पेज खुलेगा जिसमें खाते से जुड़े सभी निष्क्रिय और सक्रिय एटीएम कार्ड की डिटेल्स दिखेगी. यहां जो एटीएम कार्ड अभी एक्टिव है, उसे चुनकर कंफर्म करें.>> अगली स्क्रीन पर चुने गए एटीएम कार्ड का नंबर दिखेगा. डिटेल्स भरकर टेक्स्ट बॉक्स में दिए गए टेक्स्ट को निर्धारित बॉक्स में भरें और Proceed पर क्लिक करें.>> पुराने और नए दोनों नंबरों पर ओटीपी जाएगा.>> इसके बाद दोनों मोबाइल नंबरों से चार घंटे के भीतर ACTIVATE <8 अंकों की ओटीपी> <13 अंकों का रिफरेंस नंबर> 567676 पर SMS करना होगा.>> नया मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो जाएगा.

बैंक जाकर भी बदल सकते हैं मोबाइल नंबर

अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप बैंक जाकर भी अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी बैंक शाखा जाकर मोबाइल नंबर परिवर्तन फॉर्म भरना होगा. इसके अलावा आपको अपनी पासबुक और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी. इसके बाद बैंक आपका मोबाइल बदल देगा.